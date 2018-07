França, Alemanha e Unaids criticam papa

França, Alemanha e Unaids, agência da ONU de combate à aids, criticaram as declarações do papa sobre camisinha. Bento XVI afirmara que preservativos "só aumentam o problema". A ministra da Saúde da França, Roselyne Bachelot, afirmou que o pontífice "proferiu uma monstruosa inverdade científica". Os ministros da Saúde e do Desenvolvimento da Alemanha declararam que não garantir acesso a preservativos é irresponsável.