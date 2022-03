Fotos mostram ucranianos fugindo da guerra com animais de estimação; confira

Menina ucraciana segura seu cachorro no centro de recepção de Przemysl, na Polônia, em 19 de março. Foto: Kacper Pempel/Reuters

Em pouco mais de três semanas, a invasão russa na Ucrânia já levou mais de 3,3 milhões de ucranianos a deixarem o país. Esse é o maior número de população deslocada desde a 2ª Guerra Mundial e o conflito segue sem data estipulada para acabar.

Mas durante a tragédia humanitária, não são apenas os humanos que sofrem. Os animais de grande porte enfretam o estresse da guerra e protegem-se em abrigos temporários e improvisados, além de depender de cuidadores dispostos a continuar com o trabalho.

Já os animais de estimação, muitas vezes considerados parte da família, são abandonados ou fogem com seus donos. Em meio ao medo e às incertezas do conflito, muitos ucranianos se recusam a deixar seus companheiros e enfrentam longas caminhadas com os animais em busca de refúgio em países vizinhos.

Nas últimas semanas, fotojornalistas de várias agências internacionais de notícia registraram momentos comoventes, que mostram a luta pela sobrevivência de ucranianos e de seus pets.

Confira:

Uma mulher segurando um cachorro enquanto se afasta de prédio atingido por mísseis russos em Kiev, na Ucrânia, no dia 20 de março. Foto: Atef Safadi/EFE/EPA

Refugiada ucraniana atravessa a fronteira entre Ucrânia e Moldova em 19 de março. Foto: Dumitru Doru/EFE/EPA

Residente local segura um cachorro do lado de fora de um prédio durante a guerra entre Ucrânia e Rússia na cidade de Mariupol, em 19 de março. Foto: Reuters

Mulher se refugia com seu cachorro em estação de metrô usada como abrigo em Kiev, em 18 de março. Foto: Fadel Senna/AFP

Um gato chamado Andrew na mochila de seu dono antes de embarcar em um trem para Bucareste, na Romênia, em 17 de março. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Homem acaricia cachorro enquanto refugiados ucranianos atravessam a fronteira entre Ucrânia e Moldova, em 19 de março. Foto: Dumitru Doru/EFE/EPA