Fotógrafa do ''Estado'' ganha prêmio da CNT

A fotógrafa Patrícia Santos foi premiada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) pelo trabalho Navegar é possível?, publicado na revista Grandes Reportagens - Megacidades, do Grupo Estado. A imagem, feita por Patrícia no Cebolão, onde os rios Tietê e Pinheiros se encontram, mostra o acúmulo de lixo que cobre a superfície das águas. O Prêmio CNT de Jornalismo visa a estimular a divulgação de informações relevantes aos empresários e usuários de transporte. A entrega será no dia 3 de dezembro.