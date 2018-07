De 29 a 31 de agosto será realizado em Salvador o primeiro fórum dos projetos sociais Caravana do Esporte e Caravana da Música. O objetivo é fazer um balanço das ações realizadas até agora. As duas iniciativas já atenderam 60 mil crianças e 9 mil professores da rede pública em 15 Estados. A ESPN organiza o encontro, em parceria com o Unicef e o Instituto Esporte & Educação.