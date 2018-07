Força no traço

Ele voltou com tudo e não está prosa. Item indispensável na nécessaire das modernas, o delineador já era conhecido no antigo Egito. As rainhas Nefertite e Cleópatra, mulheres poderosas e fascinantes, faziam uso de pó de khol, um tipo de tinta negra que é parente distante do cosmético atual. De lá para cá, o artifício de realçar os olhos atravessou séculos, ao sabor da moda. Nos anos 1920, as atrizes vamps do cinema mudo, como Louise Brooks, Theda Bara e Clara Bow, pintavam os olhos de preto, recurso que lhes dava um ar de mistério e glamour, seduzindo homens e, principalmente, mulheres, que copiavam o estilo. Nos anos 1950 e 1960, os brotos usavam e abusavam do delineador puxado no canto dos olhos, seguindo o estilo gatinho. Nas telas, as divas Brigitte Bardot e Marilyn Monroe arrancavam suspiros da platéia com seus predicados físicos e olhar sedutor. No começo dos anos 70, a moda era usar delineador plástico preto com sombras bem clarinhas, ou então supercoloridas. A modelo Twiggy, adepta da novidade, lançou a moda de reproduzir tracinhos pintados na pálpebra inferior, lembrando a boneca Emília. A grande vantagem do delineador de plástico é que o traço saía inteiro, como um adesivo, sem borrar. Hoje, a maior garota propaganda do delineador é a cantora Amy Winehouse, a pin up do século 21, com seu penteado estilo beehive (colméia de abelhas), roupas acinturadas e pálpebras preenchidas com delineador preto. O resultado não poderia ser mais explosivo, assim como a vida da artista. Mas poucas podem se dar ao luxo de adotar o modelito retrô de Winehouse, porque é preciso um bocado de treino em frente ao espelho. "Mais precisamente, 15 minutos por dia", brinca o maquiador Cayo Lanza, do Studio W. Para evitar um traço em ziguezague, o profissional sugere, primeiro, usar um lápis, fazendo um contorno bem fininho rente aos cílios e, depois, subir em direção ao canto externo do olho. "O delineador líquido de pincel rígido é apropriado para iniciantes, por facilitar o traçado, ao passo que o delineador de pincel macio, embora resulte numa linha mais fina, é difícil de aplicar, por não ter um contato firme com a pele. Para aquelas que não têm prática, uma opção é a canetinha." Segundo o maquiador, a tendência é liberada para todos os formatos de olhos, valendo tanto os delineadores tradicionais, preto e marrom, como os coloridos. "Mas cuidado para não pintar um arco-íris no rosto. A regra é ter bom senso na hora de combinar a cor do batom, sombra e delineador." E para quem acha que a tendência impõe limites como a cor de pele, basta dar uma espiadinha na novela das oito da Globo, A Favorita. Nela, a atriz e apresentadora Taís Araújo faz uma personagem sofisticada, cujo ponto alto é justamente é o delineador que praticamente preenche toda a pálpebra. VOLTA AOS 70 Para complementar, os cílios artificiais, hit dos anos 70, também foram resgatados. Disponíveis em diversos tamanhos e formatos, inteiros ou em pequenos tufos individuais, oferecem vários resultados, do extravagante ao natural. "Os tufinhos, por exemplo, levantam a expressão." Dependendo da ocasião, o maquiador Alê Toledo, do salão EV, alterna o uso do delineador líquido, tipo canetinha ou cremoso (semelhante a uma pasta e aplicado com um pincel fino molhado). Para saber qual é o mais prático de passar, só mesmo testando. "Antes de começar a maquiagem, tenha à mão cotonetes, um demaquilante ou creme hidratante, no caso de borrar o olho. Para o traço sair perfeito, a dica é sempre apoiar os cotovelos, assim a mão fica mais firme." O delineador vale para todas, com um toque de discrição para as mais velhas, que têm as pálpebras enrugadinhas. Vale tudo: usá-lo só com rímel ou cílios postiços (super em alta) ou com sombra colorida. Segundo ele, os delineadores coloridos ficam melhor nas jovens. Marcelo Justo, maquiador do salão L?Officciel III, não gosta de passar delineador na pálpebra inferior. "O olhar fica pesado. Prefiro passar um lápis e esfumaçar." O profissional tem seus truques para valorizar o formato dos olhos. "O traço fino aumenta os olhos fundos ou pequenos. Já o traço grosso é indicado para olhos saltados ou pálpebras planas, como as das orientais, pois dá um efeito de profundidade." Marcelo não recomenda usar o pincel que vem junto com o delineador, em geral muito duro. "Uso sempre o pincel de pintura números 0 ou 1, da série 308, da marca Tigre. Molho no delineador, retiro o excesso do produto e passo." Na sua opinião, o traço estilo gatinho fica melhor para as mais jovens.,assim como,as cores fortes como verde, azul e lilás e roxo.