Força do afeto substituiu o contrato de casamento

O advogado Luiz Kignel costuma repetir um bordão para explicar sua profissão: "O Direito de Família não inventa, regulamenta." Em outras palavras, está sempre correndo atrás de pôr no papel o que a sociedade já incorporou aos costumes. Assim vem se consolidando a possibilidade de homens ficarem com a guarda dos filhos, casais que vivem juntos há anos terem os mesmos direitos dos casados formalmente, casais homossexuais garantirem seus primeiros direitos, solteiros e gays adotarem filhos e gays ficarem com a guarda dos filhos de seus companheiros mortos em detrimento de familiares com vínculos biológicos. "Família não é mais sinônimo de casamento, agora é o núcleo afetivo. Pai não é mais sinônimo de genitor, é aquele que cria. O conceito se alargou no Direito, assim como na sociedade", diz a desembargadora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul. A novidade mais recente é dar mais valor aos pais e mães de criação quando o laço com os pais afetivos é mais forte do que com os biológicos. Entram em cena, em termos técnicos, a paternidade e a maternidade socioafetivas. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam), Rodrigo Cunha Pereira, o reconhecimento da paternidade passou por uma evolução histórica significativa. Nos anos 80, a avaliação era moral: "O réu não era pai se a mulher tinha ?ficado? com outros homens." Nos anos 90, a verdade era biológica: "Os exames de DNA traziam uma resposta científica inquestionável." Atualmente, a investigação da paternidade - e até da maternidade - é socioafetiva. "A verdadeira paternidade é sempre adotiva porque, se eu não adotar o meu filho, mesmo o biológico, no sentido de dar afeto, não serei pai", diz Pereira. Mas, como a vida é muito mais dinâmica que o Direito, há situações reais ainda longe de serem disciplinadas pelo entendimento dos juízes ou pela lei. Muitos casais gays não se contentam mais apenas com a possibilidade da adoção - querem ter seus próprios filhos. Então, já começam a aparecer na Justiça pedidos de homens e mulheres que querem ser pais e mães socioafetivos dos filhos de seus companheiros. "E teremos ainda que enfrentar uma grande questão, no caso das mulheres: mãe é quem dá o material genético ou quem gera?", questiona Kignel. No caso de um casal lésbico em que uma mulher cede o óvulo para inseminação artificial e a outra gera, quem é a mãe biológica? Até agora, o nome que vai na certidão de nascimento é de quem gerou. "A próxima briga pode ser, portanto, colocar o nome de duas mulheres, como mães biológicas, numa certidão de nascimento", prevê Kignel.