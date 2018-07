Fomos os donos da década de 80

Como todos, fiquei arrasado com a notícia de que Michael Jackson havia partido. Esse artista abençoado dominou o palco, quebrou todos os recordes e rompeu as fronteiras culturais do globo. E nunca deixou de ser o ser humano mais doce. Michael foi um tipo diferente de astro. Profissional e dedicado. Evocando Fred Astaire, Sammy Davis Jr. e James Brown juntos, trabalhava horas a fio, aperfeiçoando cada movimento. Compartilhamos os anos 80, atingindo alturas que, afirmo humildemente, talvez jamais voltem a ser atingidas. Tenho tido a honra de conhecer jovens artistas quando chegam aos 12 anos: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tevin Campbell e Michael Jackson. Conhecia a importância de Michael e estava impressionado com o que havia realizado com os Jackson 5, mas nunca pensei que trabalharíamos juntos. Em 1978, Sidney Lumet me convenceu a compor para O Mágico Inesquecível. No papel do Espantalho, Michael se jogou na filmagem, não apenas decorando suas falas, mas as de todo o elenco. Antes das filmagens, Michael e eu trabalhávamos na minha casa quando ele pediu que eu o ajudasse a achar um produtor para seu primeiro disco na Epic. Nos ensaios, quando o Espantalho tira provérbios do seu enchimento, Michael dizia "So-Crates" em vez de "Sócrates". Puxei-o de lado e disse que precisava corrigir a pronúncia. Ele olhou e disse: "É mesmo?" Nessa hora, falei: "Michael, gostaria de produzir o seu disco." Foi o encantamento que vi em seus olhos que me conquistou. Sabia que iríamos penetrar em território completamente inexplorado, um lugar que, como músico de jazz, me apavorava. Reuni minha equipe A, com a supervisão de Rod Temperton, um dos melhores compositores de música popular, e começamos a trabalhar em Off the Wall. Tímido, Michael sentava-se e cantava atrás do sofá, de costas para mim, enquanto eu cobria meus olhos com as mãos, com as luzes apagadas. Experimentamos todos os truques para ajudá-lo a crescer, como baixar o tom a fim de obter maior flexibilidade e mudanças de andamentos. Tentei orientá-lo para canções que tivessem maior profundidade. E Seth Riggs, grande professor de canto, deu-lhe exercícios para expandir, pelo menos 25%, sua região de voz mais alta e mais baixa. Off the Wall vendeu 10 milhões de cópias. Michael saía do pop para adolescentes dos anos 60 e plantava sua bandeira no meio da pulsação musical da década de 80, mas nenhum de nós estava preparado para o o que aconteceu depois. Quando Thriller era gravado, Steven Spielberg pediu-me para compor, com Michael, uma trilha para E.T. Estávamos atrasados, mas topamos. A coisa evoluiu a ponto de Steven nos pedir um áudio-livro. Funcionou: Michael e eu ganhamos Grammys. Com dois meses faltando para concluir Thriller, disse a Michael que precisávamos de um rock e de uma canção com bastante apelo. Michael voltou com Beat It e Rod com The Lady in My Life. Rod também trouxe Thriller. Concluímos o disco na manhã em que deveríamos entregar a master. Trabalhamos em três estúdios toda a noite. Num, Michael dava toques finais a Billie Jean. Em outro, Eddie Van Halen gravava suas partes para Beat It. Depois nos reunimos no Estúdio A. Era a continuação de Off The Wall. E soou horrível. Silêncio total no estúdio. Michael chorava. Descansamos dois dias e, nos oito seguintes,refizemos tudo, mixando uma música por dia. Rod cortou um verso de The Lady in my Life e cortamos a longa introdução de Billie Jean, o que Michael detestou porque ela fazia com que ele "desejasse dançar". Entregamos o álbum e vimos Billie Jean, Beat It e Thriller explodirem, em parte porque foram rodados intensamente pela MTV. Antes de Billie Jean, a MTV não mostrava vídeos de negros. Depois desses três, cada vídeo era uma tentativa de copiar seu estilo. Michael, a música e a MTV, todos chegaram ao ápice. No campo da música, a cada década você tem um fenômeno. Nos anos 40 tivemos Sinatra; nos 50, Elvis; nos 60, Beatles; nos 70, a inovação do Dolby. Nos 80, Michael Jackson. Foi o maior artista do planeta. Depois, com Bad e We Are the World, fizemos história. Os anos 80 eram nossos. Sobre o que ocorreu mais tarde na vida de Michael, tudo é especulação. Em 50, 75, 100 anos, sua música será lembrada. *É músico e produtor