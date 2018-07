Fôlego de folião

Os restaurantes e bares da cidade caíram na folia e prepararam cardápios e cartas de drinques especialmente para a ocasião. O Praça São Lourenço, um refúgio na Vila Olímpia, com quitutes apetitosos e uma área verde convidativa, entrou no clima do Carnaval e lançou dois novos coquetéis para aquecer os foliões: o Alalaô e o Pra sambar, que agora podem ser degustados no novo bar ao ar livre do restaurante. No Restaurante Sinhá, em Pinheiros, o Carnaval será comemorado com um prato extremamente protéico e energético para os foliões. O chef-proprietário Julio Bernardo vai servir em seu bufê favas durante os quatro dias de festa, iguaria que promete aumentar o pique dos freqüentadores. No Piselli, de Juscelino Pereira, a pedida são os pratos italianos, calóricos e caprichados para dar aquele pique extra aos foliões. Para quem vai fazer o aquecimento da festa na região da Paulista, a dica é a promoção casada de ostras com caipirinha Sagatiba. O bar, com jeitão de boteco de praia, vai dar 50% de desconto nas caipirinhas para quem pedir uma dúzia de ostras (R$ 28). Ingredientes que dão energia e são afrodisíacos também compõem o combinado carnaval (R$ 39), do restaurante japonês Shimo. O combinado inclui 1 niguiri de ovas de salmão, 1 niguiri de uni, 1 sushi de ostra, 8 hotrolls, 4 sashimis de salmão e 4 sashimis de atum. No Kanji Sushi Lounge, que acabou de abrir filial nos nos Jardins, há opções para matar a fome dos foliões, como o combinado da alegria (R$ 59) e o combinado da folia (R$ 89). Um boteco que homenageia o samba durante o ano todo não poderia ficar de fora nessa época. O Bar do Arnesto, com decoração inspirada nos botequins dos anos 60 homenageando os grandes sambistas, vai ter trilha sonora ambiente em homenagem ao Carnaval, com sambas e marchinhas, durante todo o mês de fevereiro. Outra casa que preparou uma bebida exclusiva para animar a época é o bar Santo Antonio, com o drinque "Carnaval Divino", com Sagatiba, licor de banana, contreau, morango e açúcar de baunilha (R$ 15). Já a rede de cafeterias Cafeera estará funcionando normalmente, com cardápio completo, com cafés, cappuccinos, wraps, sandubas, saladas e bebidas variadas, como sodas e frapês gelados. Praça São Lourenço: R. Casa do Ator, 608, 3044-1434 Sinhá: R. Antônio Bicudo, 25, 3081-4627 Piselli: R. Pde João Manuel, 1.253, 3081-6043 Prainha Paulista: Al. Joaquim Eugênio de Lima, 555, 3284-6345 Bar do Arnesto: R. Ministro Jesuíno Cardoso, 207, 3848-9432 Kanji: Al. Lorena,1.379, 3062-0585 Shimo: R. Jerônimo da Veiga, 74, 3167-2222 Cafeera: R. Ribeiro do Vale, 639 e R. Pedroso Alvarenga, 937 Delhi Palace: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.132, 3168-4943 Drinques de Carnaval do Restaurante Praça São Lourenço Ingredientes: Pra Sambar: tequila 40ml; cointreau 20ml; suco de abacaxi 70ml; curaçao blue 7 gotas Alalaô: absolut raspberry 60ml; suco de abacaxi 20ml; suco de laranja 20ml; sambuca 1 lance; monin limão 3 gotas; grenadine 2 gotas Preparo: Misturar os ingredientes na coqueteleira e servir em copo longo, com gelo. Favas do Restaurante Sinhá Ingredientes: favas brancas 250g; favas rajadas 250g; favas portuguesas 250g; favas peruanas 250g; lingüiça portuguesa 1 gomo; paio 1 gomo; toucinho 1/2kg; cebola picada 1 média; alho 2 dentes; manteiga 2 colheres (sopa); óleo 40ml; coentro 1 pitada Preparo: Deixar as favas de molho de um dia para o outro, cada tipo em um recipiente. No dia seguinte, escorrer a água e cozinhar as favas separadamente. As brancas devem ser cozidas por 20 minutos, as rajadas por 30 minutos, as portuguesas por 50 minutos e as peruanas por 40 minutos. Em outra panela, refogar a cebola e o alho picado em 2 colheres de sopa de manteiga e 40ml de óleo. Em seguida, acrescentar a lingüiça portuguesa, o paio e toucinho bem picadinho. Juntar as favas (escorridas) e adicionar uma pitada de coentro e sal. Risotto Colombina do Piselli Ingredientes: arroz tipo canarolli 350g; prosecco 125ml; vodca 1/2 dose; caldo de peixe 1 litro; cebola picada 1/2; alho picado 1 dente; ostras frescas 20; botarga (ovas de peixe ressecadas) 100g; azeite de oliva 20ml; cheiro verde 30g; hortelã 5g Preparo: Em uma panela, com o fogo baixo, colocar a cebola, o alho, as ostras, a botarga ralada, o cheiro verde e o hortelã. Refogar tudo com metade do azeite, até conseguir uma pasta homogênea. No momento em que a pasta começar a dar sinais que vai ferver, flambar tudo com a vodca e, em seguida, com o prosecco. Na mesma panela, acrescentar o arroz aos poucos. Colocar o caldo de peixe até sentir o ponto certo (cerca de 20 minutos). Com o fogo já desligado, colocar o restante do azeite. Servir em prato raso. Lasanha de abóbora Pode ser prato principal ou guarnição. O importante é escolher uma comida que dê energia para os foliões pularem Carnaval. Ingredientes: abóbora 4 xícaras (chá); cebola em rodelas 1 xícara (chá); sal a gosto; margarina 3 colheres (sopa); farinha de trigo 1/2 xícara (chá); leite 5 xícaras (chá); massa para lasanha 500g; mussarela 15 fatias Preparo: Corte a abóbora em rodelas finas. Afervente a abóbora cortada e a cebola com sal até ficarem macias. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a margarina, acrescente a farinha de trigo e doure. Junte o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Verifique o sal. Reserve. Cozinhe a massa para lasanha. Reserve. Monte o prato iniciando pelo molho branco, depois coloque a massa para lasanha, a abóbora, o molho branco e a mussarela. Termine com a mussarela. Gratine e sirva quente. Dica: A abóbora é fonte de vitamina A, importante para a integridade dos olhos. Rogan Gosht Chef Dinesh Rajput, do Delhi Palace Originário de Caxemira, região norte da Índia, o rogan gosht é tão exótico e cheio de personalidade quanto o nome pode sugerir. A receita de carneiro tem tudo para seduzir os ocidentais, com ingredientes afrodisíacos como o cardamomo e o cravo da índia. Aprecie com moderação e a experiência será das mais agradáveis. Ingredientes: Cordeiro 250g; polpa de tomate 200g; cebola picada 1/2; anis estrela 1 unidade; pimenta do reino em grão 5g; cravo da índia 10g; cardamomo 5g; louro 2 folhas; curry em pó 15g; páprica picante/doce 15g; gran masala 10g; iogurte natural 50g; pasta de alho e gengibre 1 colher (chá); óleo 2 colheres (sopa); coentro verde picado 1 colher (sopa); sal a gosto; água 1 xícara se necessário Preparo: Cortar o carneiro em cubos e deixar no iogurte durante uns 30 minutos. Colocar numa frigideira o óleo, o anis estrelado, a pimenta do reino, o cravo, a cebola, o alho e o gengibre. Deixar dourar.Adicionar o cordeiro mais os temperos, curry, páprica e gran masala. Colocar sal a gosto. Deixar cozinhar por uns 5 minutos. Colocar a polpa de tomate. Se necessário, acrescente água.