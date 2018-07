Soldados do Exército conseguiram controlar ontem três novos focos de fogo no Parque Nacional do Itatiaia, no sul do Rio. Desde terça-feira, a reserva já teve mais de 1.300 hectares de vegetação queimados, no maior incêndio desde 1988. Os bombeiros também se mobilizaram para combater incêndios florestais na Serra dos Órgãos, na região serrana.