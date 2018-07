Fogo consumiu 100 mil hectares no pantanal

Um incêndio já consumiu 100 mil hectares de uma área de proteção ecológica no centro do pantanal de Mato Grosso do Sul - e continua avançando. Não existem meios para combater as chamas porque o local, entre os Rios Aquidauana e Negro, a 270 quilômetros de Campo Grande, não é acessível nem para aviões. Segundo o Ibama, o fogo está sendo combatido nas bordas da região para evitar que atinja fazendas. Do início do mês até ontem, foram registrados 638 focos de incêndios florestais no Estado, 80% no pantanal.