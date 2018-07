Foco em Lucas

Ele não faturou a ponta do Supermodel Brazil 2006, mas promete ?causar? no mercado internacional de modelos masculinos. O goiano Lucas Dutra, de 17 anos, foi um dos cinco finalistas da etapa brasileira do concurso da Ford Models, que teve como vencedores o brasiliense Gabriel Grandi, de 18, e a gaúcha Vanessa Cruz, de 15. Mesmo sem garantir o primeiro lugar, Lucas mostrou potencial de top, conquistando a preferência de boa parte dos jornalistas que cobriram o evento. ?Quero construir uma carreira bem-sucedida, ser reconhecido com bastante respeito. Os estudos, no entanto, são prioridade?, conta o modelo, que encara neste domingo, na Capital, a primeira fase do vestibular da Fundação Getúlio Vargas. ?Vou prestar para administração. Se passar, tentarei conciliar profissão e estudos.? Em janeiro, o futuro top se muda de vez para São Paulo.