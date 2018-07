FMU lança curso sobre animais exóticos

As Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) estão lançando um novo curso de pós-graduação voltado para o tratamento de animais exóticos. O objetivo do curso, com dois anos de duração, é formar veterinários especializados no atendimento de répteis, aves de pequeno e grande porte, peixes ornamentais, mamíferos selvagens, entre outras espécies. A faculdade já tem um ambulatório para o tratamento gratuito de aves ornamentais e silvestres e procura ampliar em 2009 o atendimento a outras espécies, como coelhos, chinchilas e primatas. O telefone para informações é 0800-016-3766.