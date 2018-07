Florais também fortalecem as plantas

De acordo com a terapeuta floral Maria Aparecida das Neves, as plantas precisam mais do que água, terra e adubo para crescerem de maneira saudável: elas também necessitam dos florais de Bach. ?Elas podem facilmente receber as essências dos florais de Bach. Basta colocar dez gotas na água ou no borrifador?, ensina Aparecida. Para ela, as essências ajudam as plantas que foram transplantadas, que sofreram quedas, foram esquecidas num canto ou que foram cortadas e colocadas em vasos. Para elas, o Rescue Remedy- composto de florais originais - é ideal para ser usado em situações de emergência, como quedas e cortes. ?Essa é a essência do resgate?, afirma a terapeuta. Antes de sair pingando as gotas nas plantas, procure uma farmácia especializada e relate qual o problema das suas plantas.