Floradas na Serra

Quem ainda acredita que a bucólica cidade de Campos do Jordão, no interior do estado, é sinônimo de inverno precisa subir a serra urgentemente para desvendar toda a beleza da primavera na montanha. Nesta época do ano, o clima dos mais agradáveis, e a Associação de Hotelaria e Gastronomia de Campos do Jordão-ASSTUR promove mais um festival gastronômico. Em sua quarta edição, a Cozinha Primavera na Montanha 2006 vai até o dia 20 de novembro, nos melhores restaurantes da cidade. A idéia, como sempre, é valorizar os produtos típicos da região e utilizados nos cardápios locais, como o pinhão, ervas, flores, frutas frescas e secas, truta, várias carnes de caças e outros, como:queijos, frios defumados e shiitake, entre outros. Entre os pratos principais do evento de Primavera, os destaques ficam com a truta, o salmão e peixes como namorado e linguado que ganham molhos mais leves. As caças, tais como a perdiz, o javali, o coelho e o cordeiro são suavizadas por molhos de flores e frutas especiais. O arroz preto figura entre as novidades, como ingrediente inovador nos cardápios criados pelos chefs de cozinha. Participam 20 restaurantes. Confira algumas das receitas servidas lá. Cozinha Primavera na Montanha 2006: Maiores informações podem ser obtidas no site www.asstur.org.br ou na ASSTUR (12) 3664-7125 Salmão Primaveril do Hotel Frontenac Tricolor à primavera do Spazio di Paolo Sopa fria de maracujá e água de coco do Lenz Risoto de arroz preto com flores da Casa Jordão RECEITAS Salmão Primaveril do Hotel Frontenac INGREDIENTES Salmão em posta sem a espinha dorsal 250g purê de batatas100g tomate concassé 20g abobrinha picada em brunoisa 20g azeitonas verdes picadas 4 folhas de sálvia picadas 4 folhas de endívia 6 alho-porro 1 fio queijo gruyère 30g alcaparras 20g azeite 0,5ml PREPARO >>Temperar a posta de salmão com sal e limão. Acomodar em um aro de 10cm de diâmetro x 0,4cm de altura. Misturar o purê com o tomate, a abobrinha, a azeitona, a sálvia e o queijo. Colocar metade desta mistura no espaço central vazio do salmão, e levar para assar coberto com papel alumínio, por 15 minutos em forno pré aquecido a 180ºC. Ferver as folhas de endívias e arrumá-las de pé, em um aro de 5cm de diâmetro x 4cm de altura preenchendo o meio com o resto da misrura de purê. Amarrar as pontas com o alho poro, obtendo-se um trouxinha. Fazer um pesto com a alcaparra e o azeite. >>Chef Dias, do Hotel Frontenac, Av. Dr. Paulo Ribas, 295, Capivari, (12) 3669-1000 Tricolor à primavera do Spazio di Paolo INGREDIENTES Tricolore primavera: massa verde feita com espinafre, massa vermelha feita com beterraba,massa branca. Massas: farinha de trigo 300g beterrraba 1/4 espinafre 100g ovos 3 Molho branco com salsa e fundo de alcachofras: creme de leite fresco 150ml noz moscada 1pitada manteiga 1 colher (sopa) sal a gosto salsinha 100g alcachofras 50g PREPARO >>Tricolor a primavera: Massa Verde: bata no liquidificador o ovo, a água e o espinafre. Misturar com a farinha de trigo. Massa Vermelha: bata no liquidificador o ovo, a água e a beterraba. Misturar com a farinha de trigo. >>Molho: separar as alcachofras. À parte, junte todos os ingredientes e bata no liquidificador. Coloque em uma frigideira este molho e deixa ferver por 5 minutos. Adicionar as alcachofras e servir com parmesão. >>Chef Piero, do Spazio di Paolo, Av. Macedo Soares, 486, Capivari, 3663-4666 Sopa fria de maracujá e água de coco do Lenz INGREDIENTES Creme de maracujá 400ml água de coco 400ml manga picada 1/2 xícara (chá)kiwi 1 polpa de coco verde 1/4 xícara (chá) pimenta jamaica em pó 1/2 xícara (chá) PREPARO >>Misturar o creme de maracujá om a água de coco. À parte, dissolver a pimenta num pouco de líquido. Acrescentar à sopa a pimenta e as frutas picadas. Finalize aromatizando com as flores de lavanda. Deixar gelar por 2 horas e servir com cubos de gelo, enfeitada com fatias de kiwi e flores de lavanda inteiras. >>Chef: Eliana Lenz do Restaurante Lenz Gourmet (Est. Paulo Costa Lenz, 2.150, Gavião Gonzaga, (12) 3662-1077/3662-1421) Risoto de arroz preto com flores da Casa Jordão INGREDIENTES Arroz preto 2 xícaras azeite 1/2 xícara açafrão 0,5g infusão de for de laranjeira 10ml capuzins 8 alho 1 dente cebola 1/2 camarão 200g frango 200g sal a gosto água quanto baste PREPARO >>Aqueça o azeite, refogue o alho e a cebola. Aqueça o frango, doure, junte o camarão, a infusão de flor de laranjeira e o sal. A seguir, ponha água com a o açafrão e cozinhe o arroz. Quando ficar pronto, decore com o capuzim e os pimentões e sirva. >>Chef Mané Young, do Restaurante Casa Jordão: Av. José Manoel Gonçalves, 86, Capivari, 012) 3663-3472