Fisioterapia evita ''xixi na cama''

Pesquisa da fisioterapeuta Renata Martins Campos, realizada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mostrou que a fisioterapia é mais eficaz no tratamento da enurese polissintomática (o xixi na cama das crianças) do que remédios. Os exercícios têm o objetivo de fortalecer os músculos próximos da bexiga.

Participaram do estudo 47 pacientes com até 10 anos, todos com incontinência urinária, problema que atinge 10% das crianças entre 5 e 10 anos. Pelos resultados, o novo tratamento é uma boa alternativa aos medicamentos, à terapia ou ao método simples, porém incômodo, de não beber nada algumas horas antes de dormir.

As crianças foram divididas em dois grupos: um tratado com medicamento, oxibutinina, aliado à terapia comportamental. Outro aliou a terapia aos exercícios propostos por Renata. Após um mês, o primeiro grupo apresentou 12 noites "secas"; no segundo foram 13 e no terceiro, 16. O segundo grupo passou de 15 noites "secas" no primeiro mês para 21 no segundo e 24 no terceiro. À reportagem, a mãe de uma das crianças que participaram do estudo relatou melhoras, após três meses de fisioterapia.

"Os urologistas se queixavam de que a medicação só funcionava durante o tratamento", diz Renata. "Após a interrupção, os sintomas voltavam." Ela criou uma série com cinco exercícios, realizados em 3 séries de 20, em dias alternados. Eles fortalecem os músculos do assoalho pélvico, diretamente ligado ao controle da urina, além de músculos acessórios: glúteos, abdominais e adutores.

Urologista do Hospital Sírio-Libanês, Flávio Trigo Rocha encaminha crianças com incontinência urinária a fisioterapeutas. "Os resultados são muito bons." Segundo ele, a causa do problema pode ser trauma - provocado por abandono precoce das fraldas - ou porque a criança tem bexiga forte, o que exigiria ao fortalecimento dos músculos da região.