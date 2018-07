Físicos discutem vida e morte das estrelas

A Estação Ciência promove debate sobre o ciclo de vida das estrelas. Sob mediação do professor Edilson Crema, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), o evento "Nascimento, Vida e Morte das Estrelas" é gratuito. A realização faz parte do Projeto Física para Todos, uma parceria entre a Estação Ciência e a USP. Dia 1.º de setembro, das 15 às 17 horas, no auditório da Estação Ciência. Os interessados devem enviar nome, RG e telefone para o e-mail eventos@eciencia.usp.br.