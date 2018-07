Fisgados pelo estômago

Preparar um jantar para seu amor no dia 12 pode ser uma maneira literalmente saborosa de celebrar a data. Para que você não deixar o romance desandar, confira as dicas de Daniela Kishimoto e do chef Juliano Cordeiro, do Buffet Zest. Arrume a mesa com as louças bonitas, toalhas de cores e tecidos leves, e enfeite o ambiente com velas e flores, criando um clima aconchegante. Para um menu sedutor, escolha ingredientes conhecidos por serem afrodisíacos, aqueles que despertam sentidos e desejos que vão além do estômago... Frutos do mar, como ostras, lula e salmão são ricos em zinco e famosos animadores de romance. Ervas e especiarias como cardamomo, noz moscada, canela, gengibre, manjericão e baunilha são conhecidos por ajudar a ligar os desejos, além de frutas e legumes como abacates, aspargos, manga e tomates, que são leves, coloridos e de fácil digestão e devem estar na lista de compras para esse jantar a dois. Porções pequenas, servidas em um ritmo tranqüilo, além de receitas com baixo nível de gordura, vão manter a libido e não vão fazer ninguém ficar com sono antes da hora, afinal, o objetivo é que esta seja uma refeição excitante em todos os sentidos. Cuidado com o álcool que, em excesso, pode estragar a noite. O segredo é servir um espumante bem geladinho e consumir com moderação. A sobremesa é imprescindível e deverá contar com frutas da estação, que rendem receitas do tipo tentação.E o chocolate está liberado, já que deixa qualquer um feliz, e eleva os níveis de serotonina e endorfina no cérebro. Um bom café expresso, naturalmente estimulante, pode encerrar a noite, que estará apenas começando... Trufa de Maracujá da Doceira Paiol Ingredientes - Cobertura: chocolate amargo ou meio amargo 1/2 quilo cacau em pó 2 colheres (sopa) - Recheio: suco de maracujá concentrado 6 colheres (sopa) polpa de maracujá 2 colheres (sopa) leite condensado 1 caixinha manteiga 1 colher (sopa) Preparo - Em uma panela misture o suco, a polpa de maracujá, o leite condensado e a manteiga. Leve ao fogo e cozinhe, sem parar de mexer, por 20 minutos, ou até obter um doce encorpado que desgrude do fundo da panela. Retire do fogo e transfira para uma tigela. Com a massa faça bolinhas. Leve a geladeira por 1 hora. - Cobertura: pique o chocolate, leve ao fogo, em banho-maria, por 3 minutos, ou até derreter, mas não deixe a água ferver. Retire do fogo as bolinhas de maracujá no chocolate, retirando o excesso, e coloque em 2 assadeiras forradas com alumínio.Leve à geladeira por mais 1 hora, ou até endurecer o chocolate. Assim que a cobertura ficar firme, polvilhe as trufas com cacau em pó. Coloque-as em forminhas de papel. - Decoração: derreta 50 gramas de chocolate branco com anilina comestível amarela, coloque em um saquinho e faça alguns riscos por cima das trufas. Receitas para o Dia dos Namorados Torta Folhada com Creme e Morango do Centro de Culinária Arosa Ingredientes Massa folhada laminada Arosa 1 pacote de 300g morangos maduros cortados ao meio 2 caixas ovo 1 inteiro batido para pincelar Recheio: leite 500 ml amido de milho2 colheres (sopa) gemas 2 açúcar 3 colheres (sopa) margarina 1 colher (sopa) essência de baunilha Preparo - Recheio: misture todos os ingredientes e leve em fogo brando até engrossar. Deixe esfriar e reserve. - Fundo da torta: descongele a Massa Folhada Laminada Arosa conforme as instruções da embalagem. Corte um disco de 25 x 20cm e acomode a massa em uma forma de alumínio. Com o restante da massa corte tiras de 2,5 x 25cm. Pincele água nas tiras e coloque sobre toda volta do disco de massa, sobrepondo as emendas em 2cm, montando um fundo de torta. Fure bem o fundo da torta com um garfo e pincele as laterais com ovo inteiro batido. Leve a geladeira por 15 minutos e depois asse em forno pré-aquecido (180ºC) por aproximadamente 30 minutos, até a massa estar dourada. Deixe esfriar. - Montagem final: recheie o fundo de torta com o creme e cubra toda a volta com os morangos cortados, deixando a parte central dos morangos voltada para cima. Sirva em seguida ou leve a geladeira por 2 horas. Sopa de frutas vermelhas com sorvete de creme e calda de chocolate de Renata Braune, do Chef Rouge Ingredientes Morangos 2 caixas framboesas 1 caixa limão 1 glaçucar 100g sorvete de creme 500ml chocolate meio amargo 250 g creme de leite 100 ml Preparo - Bater os morangos e a framboesa com açúcar no liqüidficador, com suco de um limãoo (separar 2 unidades para decorar o prato). Derreter o chocolate cortado em pedaços , no microondas , por 2 minutos. Misturar o creme de leite morno , com o chocolate. Colocar no prato fundo a sopa de frutas , colocar a bola de sorvete e decorar com chocolate e as frutas inteiras.