Finalmente em português, a voz de um velho radical

Acabaram-se as desculpas. Agora quem quiser saber o que é jornalismo ambiental pode ler em português Green Ink, do americano Michael Frome. O livro saiu nos Estados Unidos em 1996. Na longa viagem ao Brasil, acabou parcialmente reescrito para acertar o passo com as mudanças que ocorreram nesses 12 anos. São coisas que aconteceram com uma rapidez que, pela idade, Frome não estaria mais obrigado a acompanhar. Quase nonagenário, nem veio ao Brasil para o lançamento. Mas provou, na nova apresentação, que continua o velho radical de sempre, aproveitando para repetir que jornalista ambiental, para ele, é quem trata o assunto como causa a defender, e não como estoque de fatos a divulgar. A imparcialidade nunca foi seu forte. Em 2007, deu a sua autobiografia um título que o definia como "rebelde de pé na estrada". Passara, a essa altura, dos 86 anos e ainda posava na contracapa de mochila nas costas. Trafegando por mais de meio século na contramão, não teve propriamente uma carreira de sucesso. Pior, andou para trás. Estreou no Washington Post, logo depois da 2ª Guerra, com reportagens sobre o desembarque de alimentos na Polônia devastada. Dali em diante, virou "advogado da natureza". E foi se desviando para publicações do gênero American Forests ou Field & Stream. Passou a maior parte da vida à margem dos grandes jornais e das revistas influentes. Em 2004, veio ao Brasil para um seminário internacional, trazendo um broche do senador John Kerry, que acabara de ser derrotado por George W. Bush na disputa pela Casa Branca. A campanha presidencial americana estava encerrada. Mas ele fazia questão de mostrar que não queria conversa com o tipo de governo que, com a reeleição de Bush, o mundo teria. Frome não quer "ser neutro". É isso que ele ensina a seus alunos, como professor universitário, ou nas páginas de Green Ink, publicado em português pela fundação O Boticário e Universidade Federal do Paraná. O livro está longe de ser uma cartilha de jornalismo ambiental. O que oferece de prático é um manual de conduta, para os interessados em lidar com notícias do meio ambiente. A receita de Frome cabe em poucas palavras: "Alfabetize-se e corra riscos", ele disse anos atrás a um estudante que lhe pedira conselhos. Pôs tudo nessa frase. Sem se alfabetizar, o aprendiz de jornalista não terá palavras para publicar o que as pessoas, em geral, preferem não ouvir. E sem correr riscos, não deixará o aconchego das fontes oficiais e das versões confortáveis para recolher histórias que, por incômodas, não têm porta-voz. * É jornalista e editor do site O Eco (www.oeco.com.br)