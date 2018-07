Final de ''A Favorita'' chega a 53 pontos

O capítulo final da novela A Favorita, exibido na noite de ontem pela Rede Globo, teve uma média de 48 pontos de audiência com picos de 53 pontos, de acordo com a medição do Ibope, segundo a assessoria de imprensa da emissora. A média de audiência do capítulo, que teve longa duração - ultrapassou uma hora e meia -, não foi a maior registrada pela novela de João Emanuel Carneiro: o capítulo de terça-feira passada alcançou uma média de 51 pontos.