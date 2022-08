Fim de semana com atividades para curtir ao ar livre

No final de semana dos dia dos pais, a cidade oferece diversas atividades gratuitas para pais, cuidadores e filhos – e o restante da família – aproveitarem juntos. No Novo Anhangabaú, nome que o Vale do Anhangabaú ganhou após a reforma, recebe no sábado (13), às 14h30, a apresentação do grupo Samba da Hora, com repertório voltado ao samba raiz.

Também no sábado, a partir das 20h, o Cine Anhangá, ao ar livre, exibe o filme Medida Provisória, que tem direção de Lázaro Ramos. Na história, o governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Os atores Taís Araújo e Alfred Enoch estão no elenco.

No domingo (14), na Biblioteca Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros) haverá contação de histórias da literatura infanto-juvenil e experiências de interação com a leitura para a primeira infância, em dois horários: 11h e 16h.

Na Biblioteca de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana), no domingo, das 14h às 16h, a atividade é voltada para quem quer aprender a jogar xadrez com instrutores que ensinarão os principais movimentos do jogo para pessoas para partir de sete anos de idade. Jogadores com deficiência visual terão acesso a tabuleiros adaptados.

No jardim da Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, Bela Vista), será realizado o Domingo de Livro e Música, com a Feira de Livros da Giostri e espetáculo musical com um dos grupos do núcleo de desenvolvimento de carreira da Emesp Tom Jobim, das 10h às 17h.

Todas as atividades são gratuitas.

Expo

Cartunistas homenageiam Jô Soares no Shopping Center 3 Foto: Associação dos Cartunistas do Brasil

Um beijo no Jô

Cartunistas brasileiros vão expor seus desenhos criados para homenagear o escritor e apresentador. Com curadoria do presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro, a mostra terá caricaturas feitas por desenhistas como Maurício de Sousa, Adão Iturrusgarai, Baptistão, Manga, Fernandes, Nei Lima, Fausto, Fred, Gilmar e Paffaro. Inauguração hoje (12). 2ª a sáb., 8h/22h; dom., 10h/22h. Shopping Center3. Piso Augusta. Av. Paulista, 2.064, Consolação. Grátis. Até 28/8.

Objetos esquecidos

Achados e Perdidos é o nome da mostra individual do artista sergipano Nario Barbosa traz 15 fotografias inéditas de objetos esquecidos em estações de trem e metrô da capital paulista. São óculos, chaves, alianças, ferramentas de trabalho e até uma pia que ganham o olhar artísticos de Barbosa que utiliza linhas coloridas e agulha para bordar ponto a ponto sobre as imagens. Inauguração sáb. (13). 3ª a 6ª, 14h/19h; sáb. 10h/15h. OMA Galeria. R. Pamplona, 1197, casa 4, Jardins. Grátis. Até 29/10.

Obras de Nario Barbosa farão parte da exposição 'Achados e Perdidos' Foto: Nario Barbosa

Formas geométricas

A mostra Abelardo Zaluar: Rigor e Emoção, com curadoria de Denise Mattar, apresenta 12 quadros que mostram os diferentes processos criativos do artista fluminense que adotou o abstracionismo geométrico em seu trabalho, incorporando linhas do barroco à geometria. Inauguração: sáb. (13). 2ª a 6ª, 14h/19h; sáb.,11h/17h. Galeria Arte132. Av. Juriti, 132, Moema. Grátis. Até 24/9.

Múltiplas inspirações

A exposição coletiva Térrea reúne obras de 14 artistas, entre eles Amanda De Stéfani, Ana Amélia Brasileiro, René Cardillo, Rose Klabin, André Sztutman e Matias Vilardaga, que exploram diversas formas de arte, como pinturas, desenhos, instalações, gravuras, esculturas, artes cênicas e música. Inauguração: sáb. (13). 5ª a sáb., 13h/19h. Ateliê São. R. Silveira da Mota, 412, Cambuci. Grátis. Até 3/9. Grátis.

Exposições simultâneas

Orgânico Sintético: Zalszupin 100 anos comemora o centenário do arquiteto e designer polonês Jorge Zalszupin em duas exposições simultâneas, uma no Museu da Casa Brasileira, como utensílios e mobiliários criados por ele. e outra no Casa Zalszupin, residência projetada pelo próprio Jorge, que revela volumes curvos e paredes grossas. 3ª a dom, 10h/18h. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705. Jd. Paulistano. 2ª a 6ª, 10h/18h; sáb., 10h/14h. Casa Zalszupin. R. Doutor Antônio Carlos de Assumpção, 134, Jd. América. Grátis. Até 4/9.