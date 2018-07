Filosofia no vestibular da UFRJ preocupa alunos

A decisão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) de incluir uma prova de filosofia no vestibular deste ano está preocupando estudantes e o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe). A disciplina fará parte da prova dos candidatos dos cursos de Música, Direito, História, Ciências Sociais e Filosofia. Boa parte das escolas de ensino médio (antigo 2º grau) não tem aulas regulares da disciplina por causa da falta de professores. O secretário estadual de Educação, Nelson Maculan, diz que um terço dos estudantes da rede estadual que cursam o último ano não tem aulas de filosofia, obrigatória desde 2005. Vera Nepomuceno, coordenadora do Sepe, acrescenta que nem mesmo os poucos alunos que têm aula da disciplina estão preparados. ''''A grade adotada na rede pública é a mínima permitida. Quando há professor, são duas aulas semanais só no terceiro ano. Deveria ser durante todo o ensino médio'''', afirma. Luiz Otávio Langlois, coordenador acadêmico do vestibular da UFRJ, concorda que as escolas particulares têm mais facilidade para reforçar o ensino de filosofia, mas não acredita que os alunos da rede pública terão as chances diminuídas. ''''A prova de filosofia será simples, privilegiando a capacidade de raciocínio, argumentação e estabelecimento de relações a partir de textos filosóficos'''', disse Langlois, lembrando que o peso da disciplina é pequeno.