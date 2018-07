Filmes com temática literária são exibidos em projeto da Casa das Rosas

Filme 'Capote' Foto: Reprodução

O espaço cultural da Casa das Rosas, na Avenida Paulista, começa nesta quinta-feira, 4, uma nova temporada do seu projeto Jardim Paradiso, em que são exibidos filmes ao livre sem precisar pagar nada. Nas próximas sessões, a abordagem será a adaptação cinematográfica de livros ou de temas ligados à literatura.

As sessões acontecem sempre às 19h30 no jardim do museu e, em caso da chuva, haverá a transferência para dentro da casa. No jardim, são disponibilizadas 135 cadeiras e placas de borracha para as pessoas que queiram sentar no chão. Também é permitido levar cangas e tapetes de ioga.

Cena do filme Meia Noite em Paris Foto: Reprodução

Nesta quinta, será exibido o filme O Amor nos Tempos do Cólera, do diretor Mike Newell, adaptação do clássico do colombiano Gabriel García Márquez. A programação ainda tem a história do escritor Capote contada pelo diretor Benett Miller (dia 18 de agosto); a homenagem à arte parisiense do diretor Woody Allen em Meia Noite em Paris (1º de setembro), e o universo fantástico de Tim Burton em Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (15 de setembro).

Serviço

Jardim Paradiso

Quintas-feiras, 4 e 18 de agosto, 1 e 15 de setembro, às 19h30

Entrada gratuita. Verifique a classificação indicativa de cada filme.

Lotação: 135 cadeiras - pode trazer canga ou tapete de ioga.