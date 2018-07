Filme sobre clima estreia hoje no mundo

Depois de 488 horas de filmagens feitas durante quase três anos, em 54 países, estreia hoje em todo o mundo o documentário Home - Nosso Planeta, Nossa Casa, de produção francesa. O filme marcou seu lançamento internacional para o Dia Mundial do Meio Ambiente porque discute as principais questões ambientais de hoje e tenta, assim, despertar o público para agir com mais consciência ecológica no planeta. A estreia ocorrerá simultaneamente em mais de 50 países e também online, pelo site do YouTube (www.youtube.com/homeproject). Home foi dirigido pelo fotógrafo Yann Arthus Bertrand (foto), que optou por filmar as cenas durante voos. A produção é do cineasta Luc Besson, considerado o Steven Spielberg da França. Site: www.home-2009.com