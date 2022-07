Filme 'Leightyer' estreia em 3 de agosto no Disney+

O filme Lightyear, da Disney e Pixar, estreia no Disney+ em 3 de agosto. E para comemorar, o serviço de streaming publicou um novo spot da produção.

“É claro que Lightyear é incrível nas telonas, mas estamos muito animados em trazê-lo para o Disney+. Dedicamos anos de nossas vidas a este filme e estamos tão orgulhosos dele. Queremos compartilhá-lo com o maior número de pessoas possível. O Disney+ não dá somente a oportunidade de mais fãs assistirem Lightyear, mas também nos dá a chance de ver o filme diversas vezes”, disse Angus MacLane, diretor do filme.

No Brasil, o ator e apresentador Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear. O elenco de voz nacional conta ainda com nomes como: Adriana Pissardini, Andre Sauer, Carlos Campanille, César Marchetti, Dláigelles Silva, Flora Paulista, Francisco Junior, Glauco Marques, entre outros.

O filme, uma aventura de ficção científica, conta a história de origem definitiva de Buzz Lightyear. Lighyear acompanha o lendário Patrulheiro Espacial após ficar preso em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de sua comandante e tripulação.

Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo, ele é acompanhado por um grupo de recrutas ambiciosos e seu carismático gato-robô de companhia, Sox. A chegada de Zurg, uma imponente presença com um exército de robôs impiedosos e um plano misterioso, complicará a situação e ameaçará a missão de Buzz.

O filme apresenta as vozes na versão original em inglês de Chris Evans como o bem-sucedido Patrulheiro Espacial Buzz Lightyear; Uzo Aduba como sua comandante e melhor amiga Alisha Hawthorne; e Peter Sohn como Sox. Keke Palmer, Taika Waititi e Dale Soules emprestam suas vozes para os integrantes da Patrulha Zap Júnior, como Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel, respectivamente; e James Brolin pode ser ouvido como o enigmático Zurg.

Lightyear é produzido por Galyn Susman (Toy Story – Esquecidos pelo Tempo) e apresenta uma trilha sonora do premiado compositor Michael Giacchino (Batman e Up – Altas Aventuras).

