Filho de 10 anos de Ben Affleck dá ré em Lamborghini e acerta BMW

Filho de 10 anos de Ben Affleck causa pequena colisão em concessionária de carros de luxo. Foto: Andrew Kelly/Reuters

No último domingo, 26, Ben Affleck e Jennifer Lopez levaram o filho Samuel Garner Affleck, de 10 anos, na 777 Exotics, uma concessionária de aluguel de carros de luxo em Beverly Hills, na Califórnia.

Durante a visita, o menino acabou sentando no banco de um Lamborghini Urus amarelo, avaliado em quase R$ 2,5 milhões, deu ré e acertou um BMW X8 branco, de R$ 1,2 milhão.

Pelas imagens, é possível ver que o para-choque traseiro do lado do passageiro entrou em contato com a roda dianteira do BMW. Assista ao momento:

BRUH! Ben Affleck's 10 year old son back a dealership's Lamborghini Urus into another car!!!! pic.twitter.com/P3y7uUuQIR — Drew (@ifiwasperfect) June 27, 2022

Segundo o site TMZ, um assessor de Ben informou que não houve danos e que estão todos bem.