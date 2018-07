Filantropia de hospitais é questionada na Previdência

Os certificados de filantropia dos hospitais privados Albert Einstein, HCor, Sírio-Libanês e Moinhos de Vento, que lhes garantem isenção do pagamento de impostos e contribuições, estão sendo questionados no Ministério da Previdência Social em razão de possíveis irregularidades. A pasta solicitou auxílio do Ministério da Saúde para se posicionar até o próximo mês sobre o assunto. As unidades hospitalares são as mesmas que, ao lado dos hospitais Samaritano e Oswaldo Cruz, serão beneficiadas por uma flexibilização das regras da filantropia, anunciada anteontem pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Em vez de ter de ceder 60% dos leitos ao sistema público de saúde ou aplicar 20% das receitas em atendimentos gratuitos para ter direito à isenção, eles poderão ofertar um pacote de serviços, como realização de pesquisas e treinamento de pessoal. O presidente do hospital Albert Einstein, Claudio Lottenberg, disse ontem que a flexibilização, oficializada por meio de decreto, não tem relação com os questionamentos aos certificados das entidades. "É normal no trâmite de renovação do certificado que questionamentos sejam feitos. Mas isso nada tem a ver com o futuro. O decreto fala da atividade futura, e não da atividade passada", disse Lottenberg. A previsão é de que as unidades passem a funcionar sob as novas regras no próximo mês, quando serão assinados convênios com o Ministério da Saúde. A pasta alegou ter escolhidos as instituições somente em razão de terem atestados de qualidade concedidos por entidades independentes. Segundo a Portaria Interministerial 241, publicada em 1º de agosto deste ano, os questionamentos sobre os certificados de filantropia do Einstein, Moinhos de Vento, Sírio e HCor fazem parte de um rol de mais de 300 recursos sobre certificados de filantropia feitos ao Ministério da Previdência, que tem de analisar todos os casos até o próximo mês sob risco de o governo não poder mais cobrar tributos ou contribuições eventualmente devidas pelas entidades. TRANSPARÊNCIA O diretor do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, disse não ver problema no fato de a mudança ocorrer ao mesmo tempo em que o cumprimento da lei atual pelas unidades é analisado. Beltrame destacou que as novas regras não são um benefício, mas um meio para garantir maior transparência sobre as atividades filantrópicas dos hospitais. De acordo com ele, as unidades beneficiadas pela mudança seguem hoje principalmente a regra de aplicação de 20% das receitas em atendimentos gratuitos, e o governo tem dificuldades para acompanhar seu cumprimento. O total de isenções fiscais, calculados em R$ 300 milhões anuais, terão de ser revertidos no pacote de serviços ao setor público de saúde, afirmou. Com a mudança, a manutenção de serviços gratuitos, sem vínculo com o SUS, como atendimento preventivo em comunidades carentes, terá de ser discutida com as prefeituras, destacou. Procurada ontem, a prefeitura de São Paulo não se manifestou sobre o tema pelo segundo dia consecutivo. A Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que também tem unidades com certificados questionados, informou que vinha solicitando ao governo que suas entidades também fossem beneficiadas por algum tipo de flexibilização na regra da filantropia. "Por que esses hospitais são estratégicos e as Santas Casas não? Nós e outros filantrópicos somos responsáveis por 40% dos atendimentos do SUS", disse o presidente da entidade, Antônio Brito. Segundo Beltrame, a reforma total das regras da filantropia já está em discussão no Congresso e as entidades poderão ser atendidas por nova regulamentação. FRASES Claudio Lottenberg presidente do Hospital Albert Einstein "É normal na renovação do certificado que questionamentos sejam feitos" Antônio Brito Presidente da Conf. Nac. das Santas Casas "Por que esses hospitais são estratégicos e as Santas Casas não? Nós e outros filantrópicos somos responsáveis por 40% dos atendimentos do SUS"