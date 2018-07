FGV terá três novos MBAs a partir de abril

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) está com inscrições abertas para três novos cursos de MBA em São Paulo. São eles: Gestão de Sustentabilidade, Gestão e Estratégia em Varejo e Jornalismo Investigativo e Realidade Brasileira. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta das 8 às 22 horas diretamente nas unidades Paulista e Berrini. Os três cursos terão início em abril, com durações que variam conforme as disciplinas cursadas. Informações adicionais podem ser obtidas no site www.fgv.br/mba-sp ou pelo e-mail cursosmbasp@fgv.br. O telefone da faculdade é O800-772-2778.