FGV recria a arte da seleção

''Não dá para aprender Direito para daí olhar o mundo. O Direito é uma construção humana para lidar com a realidade.'' A definição do coordenador de Metodologia José Garcez Ghirardi, de 46 anos, sintetiza o espírito que guiou a criação do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em 2004. A proposta já nasceu ambiciosa. A primeira turma, que se forma agora em 2009, estudou em período integral durante três dos cinco anos do curso. Estudar, nesse caso, não é repassar códigos página por página ou catalogar leis. ''Nosso foco são as áreas de negócios, institucional e pesquisa. Mas queremos formar protagonistas, gente com autonomia intelectual para construir novas soluções jurídicas'', diz a coordenadora de Graduação, Adriana Ancona Lopes. Isto posto, como selecionar 50 alunos todos os anos? Alunos capazes de encarar uma carga brutal de leituras e um curso que foge do senso comum. Tem essa abordagem ''metalinguística'', de olhar o Direito meio a distância, tentando entender como ele é construído. A grade tem disciplinas como crime e sociedade, direito e desenvolvimento, arte e direito. Arte e direito? Sim. A relação não se limita à oficina comandada pelo professor Garcez. O exame de artes visuais e literatura tem na primeira fase o mesmo peso 1 das provas de inglês, história, geografia e matemática. Só perde para redação, com peso 2. O exame de artes tem uma relação de livros, como os vestibulares tradicionais. Mas também listas de filmes e obras de arte (veja acima). ''Valorizamos o background cultural'', afirma Adriana. Nessa valorização, explica, entra outro componente, filosófico, sobre o modo de encarar o Direito. ''Assim como Direito é um código, a arte é a expressão de um código do mundo'', diz Adriana. ''Metalinguagem'', de novo. A segunda fase do vestibular remete a outro ponto já abordado por Adriana, o da intenção de formar protagonistas. Tem um quê de dinâmica de grupo. São só provas orais. Nelas, os alunos são chamados, individualmente e em grupo, a discutir temas da atualidade. São analisados pela qualidade e profundidade dos argumentos, mas também pelo espírito de liderança e de interação com os colegas, tarefa a cargo de psicólogos que acompanham os debates. Adriana não esconde a ansiedade em relação à formatura da primeira turma do curso, para acompanhar seu desempenho no mercado. Mas os sinais colhidos na avaliação dos estagiários - alunos do 4º ano em diante - são animadores. ''Eles são vistos como alguém com grande capacidade de pensar questões jurídicas'', diz Adriana. ''Na última triagem, tivemos 86 vagas de estágio para 39 alunos.'' UM VESTIBULAR DIFERENTE LITERATURA A Poesia Lírica e Satírica, de Gregório de Matos Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida Iracema, de José de Alencar Dom Casmurro, de Machado de Assis Vidas Secas, de Graciliano Ramos A Metamorfose, de Franz Kafka As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino Poesias de Álvaro de Campos, de Fernando Pessoa A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade Sagarana, de João Guimarães Rosa Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago ARTES PLÁSTICAS Obras Nacionais O Grito do Ipiranga - Independência ou Morte (1888), de Pedro Américo, coleção Museu Paulista Elementos de Tipografia (1952), de Geraldo de Barros, coleção Pinacoteca do Estado Metaesquema II (1958), de Hélio Oiticica, coleção MAC-USP Bicho (1960), de Lygia Clark, coleção família Clark Obras Estrangeiras Retrato de El-Rei Dom João VI (1817), de Jean-Baptiste Debret, coleção Museu Nacional de Belas Artes Banco de Pedra no Asilo de Saint-Remy (1889), de Van Gogh, coleção Masp Canoa sobre o Epte (1890), de Claude Monet, coleção Masp Banhista enxugando a perna direita (1910), de Pierre Auguste Renoir, coleção Masp CINEMA Filmes Nacionais Cidade de Deus, de Fernando Meirelles (2002) Lisbela e o Prisioneiro, de Guel Arraes (2003) Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes (2005) O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger (2006) Filmes Estrangeiros A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima, de Clint Eastwood (2006) O Show de Truman, de Peter Weir (1998) EXAME ORAL Os 300 candidatos aprovados para a segunda fase são divididos em 30 grupos de dez estudantes. Nos exames, cada candidato recebe um subtema e tem 5 minutos para apresentar uma exposição individual. Esta é a 1ª etapa. Na 2ª etapa, o grupo prepara coletivamente uma exposição sobre um tema e escolhe uma pessoa para apresentá-la. Enquanto isso, outro grupo de dez candidatos faz o mesmo. Na 3ª etapa, dois grupos debatem o tema. Psicólogos acompanham cada passo do trabalho, analisando questões como profundidade da argumentação, capacidade de liderança, clareza, capacidade de convencimento e de neutralizar argumentos contrários. Etapa 1 Subtema 1: A bandeirinha Ana Paula Oliveira foi afastada dos gramados por longo tempo pela CBF por ter cometidos erros em algumas partidas. Você acredita que, caso se tratasse de um homem, a CBF o puniria com o mesmo rigor? Etapa 2 Tema: Preconceito Tese I: Zombar de uma pessoa muito branca por causa da cor de sua pele é um ato de racismo. Tese II: Zombar de uma pessoa muito branca por causa da cor de sua pele não é um ato de racismo. 