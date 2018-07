FGV abre processo seletivo para Rio e SP

O processo seletivo dos cursos de graduação oferecidos pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio e em São Paulo, está com as inscrições abertas. Os interessados têm até o fim da tarde de 13 de agosto para aproveitar as condições especiais na taxa de inscrição e pagar apenas R$ 75. Depois das 18 horas do mesmo dia, o valor cobrado passará para R$ 150. As inscrições se encerram no dia 28 de setembro. Em São Paulo, as provas serão realizadas em novembro e dezembro e no Rio, no dia 25 de outubro. Mais informações no endereço www.fgv.br/vestibular.