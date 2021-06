Festival online ‘Queer Fest’ celebra o Mês do Orgulho com artistas LGBTQIA+

A drag queen, cantora e compositora Kika Boom. Foto: GLRMO

Neste domingo, 20, às 17h, ocorre o Queer Fest, festival que celebra o Mês do Orgulho LGBTQIA+ . Esta, que é a segunda edição do evento, tem o apoio da plataforma Lounge na realização online e é totalmente gratuita.

Com shows e mesa de discussão, a edição reunirá nomes do cenário LGBTQIA+, de diferentes estilos musicais e de todas as regiões do País. Entre as atrações está a primeira apresentação ao vivo do álbum de estreia da drag queen e cantora Kika Boom.

O evento, que será apresentado pela drag queen Tiffany Bradshaw, terá ainda shows das cantoras Enme e Siamese, além de DJ sets da festa VHS (com os DJs Gui Tintel e Ciro Iadocico) e do Bloco da Tereza (com a DJ Luaninha).

Fora as atrações musicais, haverá também uma mesa mediada pelo filósofo e artista queer Ali Prando, que reunirá as cantoras para discutir o atual cenário da música LGBTQIA+ no País. O público poderá interagir com toda a programação por uma sala de bate-papo.

“Estamos muito felizes de promover um festival que celebra a união, o respeito e o talento da comunidade LGBTQIA+. Nossa segunda edição, realizada neste Mês do Orgulho, foca na música, e é uma honra ter em nosso palco virtual artistes tão interessantes”, conta Gustavo Jreige, idealizador do festival.