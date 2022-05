Festival Mita ocorre em SP neste final de semana; veja line-up

Gorillaz é uma das atrações da primeira edição do Festival Mita. Foto: Gorillaz

A primeira edição do Festival Mita - Music Is The Answer chega neste final de semana em São Paulo e promete valorizar conexões com estilos que vão desde o hip-hop à música eletrônica.

O evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de maio na Spark Arena com abertura dos portões prevista para as 11 horas. Os ingressos estão à venda no site e em bilheteria oficial (endereço no final desta matéria) com preços que variam de R$ 375 a R$ 750.

A curadoria musical é assinada em parceria com a MangoLab, plataforma musical que também ficou responsável pela criação visual do projeto. O line-up mescla atrações nacionais e internacionais. Confira:

Sábado - 14 de maio:

12h45 - Day convida Lucas Silveira

13h35 - Xênia França

14h25 - Black Alien

15h20 - Luedji Luna

16h15 - Marina Sena

17h10 - Gilberto Gil in Concert

18h35 - Tom Misch

20h - Rüfüs du Sol

Domingo - 15 de maio:

12h - Jean Tassy

12h45 - Coruja BC1 convida Larissa Luz

13h35 - Letrux

14h25 - Heavy Baile

15h20 - Liniker

16h15 - Marcelo D2

17h10 - Two Door Cinema Club

18h35 - Matuê

20h - Gorillaz

Serviço