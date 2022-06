Festival do Orgulho chega a sua 3ª edição com shows de Pabllo Vittar, Pocah, Karol Conká e mais

Pabllo Vittar é uma das atrações para a 3ª edição do Festival do Orgulho. Foto: Mynd

A agência Mynd divulgou o local da 3ª edição do Festival do Orgulho. Realizado presencialmente pela primeira vez, o evento ocorrerá na FaBrinkedos, na Barra Funda, em São Paulo, nos dias 1 e 2 de julho.

Na sexta-feira, 1º, o público contará com apresentações de Pocah, Aretuza Lovi, Lia Clark, Karol Conká, Danny Bond e Thiago Panteleão. No sábado, 2, os shows serão de Pabllo Vittar, Pepita, Urias, Mateus Carrilho, Chameleo e Heey Cat.

"A 1ª e a 2ª edição do Festival foram feitas no formato de live, devido à pandemia. Mas desde então, com a repercussão positiva que tivemos, nós já sabíamos que esse seria um projeto que teria sua versão presencial futuramente", disse Mari Campos, diretora artística da Mynd.

As primeiras edições do evento arrecadaram mais de R$ 115 mil para ajudar instituições LGBT+ que acolhem pessoas em vulnerabilidade. Para atrair o público, o evento terá valores e pacotes acessíveis com ingressos a partir de R$ 49,80.

"Ficamos muito honrados em fazer parte da primeira edição presencial do Festival do Orgulho. Sem dúvidas, é uma das entregas mais completas que o público LGBTQIAP+ vai ter, com muita visibilidade e inclusão no palco e nos espaços durante o evento. Sem contar a empregabilidade no time da produção, que será enorme", afirmou Nathalia Takenobu, sócia da Agrada Produções.

Lista de artistas que cantarão na 3ª edição do Festival do Orgulho. Foto: Mynd

Serviço

Local: FaBrinkedos (Rua Doutor Moisés Kahan, 134 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Data: 1 e 2 de julho

Horário: das 21h às 6h

Classificação: entrada permitida apenas para maiores de 18 anos

Ingressos: site do Ingresse