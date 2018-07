A cidade chinesa de Harbin, que amanhã abre seu Festival Internacional de Gelo e Neve, vê com preocupação como a cada ano as esculturas duram menos. Antes, elas agüentavam até abril. Agora, mal sobrevivem a fevereiro. Em 2007, a cidade registrou a temperatura média anual de 6,6°C, a mais alta desde 1881, quando começaram as medições.