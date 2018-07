Festival de comida árabe leva delícias do Oriente Médio para o Brás

Delícias árabes fazem parte da feira de comida no Brás Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Quer saborear novos pratos, mas o dinheiro anda curto? Uma boa opção é um festival de comida árabe que vai até o fim do ano na Rua Henrique Dias, no Brás, na região central de São Paulo. Aos sábados e domingos, das 10h às 22h, é possível comer kebab, kafta, shawarma e tradicionais doces de países como Síria, Líbano, Arábia Saudita e Turquia por menos de R$ 15.

Mas o festival vai além das delícias à base de carne, especiarias, gergelim e grão-de-bico. Além das barracas de comidas, há também tendas com o tradicional artesanato de países árabes - ao todo, são 55 espaços. A organização do evento avisa que o maior movimento da feira é no domingo à tarde, mas que, a qualquer hora, vai ter comida para os que forem até lá.

O festival é organizado pela União Nacional das Entidades Islâmicas (UNI) e tem como objetivo divulgar a cultura árabe e seus costumes. Semanalmente, também há atrações culturais, como apresentação de danças.

Serviço

Festival Árabe

Esquina da Rua Henrique Dias com a Monsenhor de Andrade

Até 25/12: domingos, das 10h às 22h, e sábados, das as 15h às 22h