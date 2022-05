'FestCampos Cultural': Campos do Jordão recebe primeiro festival de cinema gratuito da região

Primeira edição do 'FestCampos Cultural' ocorre em Campos do Jordão, em São Paulo, entre os dias 13 e 22 de maio, com sessões de filmes gratuitas. Foto: Instagram/@festcamposcultural

A cidade de Campos do Jordão, localizada na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, é um dos destinos mais procurados no Brasil e chama atenção por suas paisagens e arquitetura inspirada no estilo europeu.

Para reafirmar sua posição como pólo artístico brasileiro, a partir desta sexta-feira, 13, até o próximo dia 22, será realizada na região a 1ª edição do FestCampos Cultural, um evento gratuito destinados aos amantes da sétima arte.

Junto do festival, nos dias 18 e 19, acontece também o já tradicional Show de Inverno, em sua 13ª edição.

A maior convenção do mercado cinematográfico nacional atrai os principais players do setor de entretenimento do País, e conta com o apoio e patrocínio da Ingresso.com, Telecine, AdoroCinema e Kinoplex, além de grandes estúdios como The Walt Disney Company, Warner Bros Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures e Paramount Pictures.

“Nós teremos uma semana inteira dedicada à retomada do cinema, com a 13ª edição do Show de Inverno, focada nas novidades do mercado audiovisual com um time incrível de profissionais conferindo os lançamentos da próxima temporada e os rumos do setor; e ainda a 1ª edição do FestCampos Cultural, evento criado para o público se divertir com sessões de cinema, palestras e exibição de vídeos ”, afirma Maíz de Oliveira, sócia-diretora do Espaço Z Marketing, uma das empresas organizadoras do evento.

A primeira edição do FestCampos Cultural reúne uma programação vasta e completamente aberta ao público.

Sessões gratuitas acontecerão com apoio do CineSolar - cinema itinerante e sustentável ao ar livre - que ficará estacionado no Gazebo de Abernéssia e no Espaço Cultural Dr. Além, patrimônio histórico de Campos do Jordão da década de 1940.

Filmes como Turma da Mônica - Lições, Duna, Medida Provisória e Cidade Perdida estão entre os títulos selecionados.

Para deixar a cidade de Campos do Jordão ainda mais bonita, durante os dez dias de evento, projeções de vídeo mapping vão acontecer na paróquia São Benedito, localizada na Praça Capivari.

As projeções na fachada da igreja têm curadoria da Liquid Media Lab e reúne grandes artistas, como Bianca Turner, Bijari, Roberta Carvalho, Craca Beat e Lucas Bambozi.

Fechando a programação do FestCampos Cultural, especialistas promovem debates sobre os rumos do cinema, os próximos passos do audiovisual, curiosidades, processo criativo e capacitação de profissionais.

Por isso, o festival apresenta o FestCampos Talks, com entrevistas on-line que serão transmitidas e também com palestras presenciais de capacitação direcionadas para alunos da rede municipal e estadual.

André Deak, Felipe Lavignatti, Cynthia Alario, Luciana Falcão, Gilvana Viana, Henry Jenkins, Jon Kanak, Thiago Carneiro, Michael Esola e Pedro Kos estão entre os confirmados.

Para ver as sessões de cinema no Espaço Cultural Dr. Além, com capacidade para 80 pessoas, basta levar um agasalho para a campanha de doação promovida pelo FestCampos.

Já no FestCampos Talks é preciso se cadastrar através do site. As demais ações são totalmentes abertas à população.