Festas ao som de música negra animam o domingo em São Paulo

Banda do Senegal se apresenta no Fatiado Foto: Divulgação

Qualquer domingo é dia de curtir a cidade, de estar na rua. Neste domingo, 20, em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, haverá eventos em São Paulo para celebrar a cultura afro. Regados ao som de ritmos que herdamos dos africanos, como o samba, e de caribenhos, como o reggae, os eventos acontecem durante todo o dia, gratuitamente. Confira opções:

Sesc Pompeia

O pernambucano Toinho Melodia e Conjunto Picafumo promovem roda de samba gratuita. O show traz em seu repertório canções que estarão em seu primeiro disco, 'Paulibucano', e participação especial do baluarte Seu Carlão do Peruche. Toinho se tornou intérprete e compositor em diversas escolas de samba, como a Unidos de Vila Maria. A roda acontece às 18h, na comedoria. A abertura da casa é às 16h30, com retirada de ingresso,

Casa das Caldeiras

O evento Samba do Sol toma conta da Casa das Caldeiras, na Água Branca, em São Paulo. Haverá 3 ambientes com roda de samba, shows e Djs, com áreas para projeção e videomapping, pinturas corporais, espaço infantil, feira de vinil, feira de arte e acessórios. Entre atrações, quintal do samba com Roberta Oliveira, Bernadete & Ministério do Samba, Tata Ogan (RJ), Tambor de Crioula da Banda Sarrabulho além de Djs de festas tradicionais da cidade, como Pilantragi e Bafafá. O evento é das 15h às 22h.

Fatiado Discos

O bar no Sumaré promove show da banda senegalesa Senegal Sunugal. A banda é formada por refugiados do Senegal e apresenta repertório de músicas típicas do país africano. A apresentação é a partir das 14h.

Lourdes

No espaço da Rua da Consolação, acontece a Let it Burn, que celebra a música jamaicana, com ritmos como ska, rocksteady e reggae. O evento das 16h às 0