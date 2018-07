Fertilidade em dia

Levando-se em conta que uma parcela de 20% da população mundial é infértil, segundo a Organização Mundial da Saúde, aumenta a importância dos exames pré-nupciais preventivos, cujo objetivo é verificar as condições de saúde e de fertilidade do casal. A infertilidade masculina, por exemplo, é vista com muito preconceito, por ser comparada à impotência . No entanto, é responsável por 50% dos casos de infertilidade do casal. Na verdade, o homem pode ser viril e azoospérmico (ausência de espermatozóides no sêmen) ou portador de uma varicocele (varizes nos testículos) - principal causa de infertilidade masculina. De acordo com Roger Abdelmassih, médico especialista em reprodução humana, a informação e a prevenção são as melhores formas de evitar que casais com problemas de fertilidade se submetam a uma série de exames e tratamentos sofridos, onerosos e inúteis. No início da puberdade, antes do começo da vida sexual, meninos e meninas devem ser levados a um médico para uma consulta. O objetivo é orientar sobre cuidados com a fertilidade, e solicitar exames preventivos para a correção precoce de qualquer problema detectado. Na Bélgica, por exemplo, os meninos portadores de varicocele são operados ainda na adolescência, como forma de evitar surpresas no futuro. A iniciativa tem por objetivo preservar a fertilidade da população masculina e, conseqüentemente, os níveis de natalidade do país. Segundo o doutor Abdelmassih, é muito comum receber em sua clínica casais que vivem juntos há vários anos e não conseguem ter filhos. O índice dos que estão se preparando para o casamento ou união, e buscam uma investigação de fertilidade, é praticamente zero. O especialista explica que não há necessidade de o casal ir a uma clínica de reprodução humana. "Basta ela fazer exames com seu ginecologista e ele ir ao seu urologista ou clínico. Mesmo que seja detectado algum problema de fertilidade em um dos dois, é importante que haja um acompanhamento psicológico, pois, para alguns, isso pode abalar a própria realização do casamento. É importante que eles sejam orientados, pois muitos problemas podem ser resolvidos com tratamentos de fertilidade." Entre os poucos casais que se submeteram a exames pré-nupciais, estão Simone e Júlio (nomes fictícios, pois o casal não quer se identificar). Simone conta que começou a namorar Júlio aos 19 anos e, aos 22, os dois resolveram se casar. Como ela era virgem, achou melhor realizar uma série de exames para detectar a saúde fértil de ambos. Descobriram, então, que Júlio era azoospérmico. Ou seja, não produzia espermatozóides. A primeira atitude foi procurar ajuda médica. Depois de vários tratamentos, os quais lhes custaram algo em torno de R$ 20 mil, veio o desânimo, pois o problema não foi revertido. Ela conta que em nenhum momento pensou em desistir do casamento. Depois disso, foram à clínica de Roger Abdelmassih, ainda esperançosos. Após dois meses de tratamento, que consistiu numa batelada de injeções (três ao dia) nela, durante cerca de 20 dias, o "mistério" da procriação estava resolvido. O esperma e os óvulos permaneceram por três dias na clínica para fertilização. E o casal recebeu, então, a notícia que mais aguardava: os embriões estavam prontos para serem introduzidos nela. Após 15 dias, o exame BHCG (sangue) apontou a gravidez de Simone, que conseguiu gerar um casal de gêmeos. Toda esta felicidade teve um preço. Segundo ela, o tratamento saiu em torno de R$ 60 mil. AÇÕES PREVENTIVAS O médico alerta que muitas medidas previnem a infertilidade e problemas como a varicocele, no caso do homem. Quanto mais cedo for detectado no menino, melhor. Quando ela já está instalada, causando alteração no sêmen, fica muito difícil a reversão ou a retirada das varizes. Na mulher, é possível prevenir as condições ovulatórias. Da mesma forma, pode-se impedir que uma infecção venha obstruir suas trompas futuramente. A velha conhecida de todos - mas, muitas vezes, desprezada - camisinha ainda é o recurso mais eficiente para a proteção de ambos, afirma a diretora da clínica CEERH (Centro Especializado em Reprodução Humana), Mariângela Maluf. Segundo a ginecologista, obstetra e especialista em reprodução, são as doenças sexualmente transmissíveis as principais causas de infertilidade e má formação no feto. Daí a importância de usar o preservativo sempre. Os jovens, principalmente, quando se expõem ao sexo sem proteção, ficam vulneráveis a problemas como a bactéria Clamidia, que pode causar a uretrite (infecção da uretra) no homem, acompanhada de alterações no esperma. Ou seja, uma menor produção e mobilidade dos espermatozóides. Na mulher, esta bactéria age de maneira silenciosa, sem sintomas, avisa a médica. Mas, aos poucos, causa danos, como a obstrução das trompas. Outra doença sexualmente transmissível é o vírus HPV, que pode causar alterações no colo do útero, evoluindo para um câncer. Neste caso, explica a médica, já existe uma vacina, a Gardasil, que é prescrita para meninas de 9 a 26 anos, imunizando-as contra o vírus. Outro alerta da ginecologista é dirigido aos rapazes vaidosos, que estão começando a perder o cabelo e, muito preocupados com isso, começam a utilizar uma droga denominada Finasterida. Ela causa alteração genética no esperma, que pode resultar na má formação do feto.