Felipe Araújo e Péricles lançam o single 'Uma Mentira a Mais'

Pericles não conseguiu marcar presença na gravação ao vivo do projeto para o Globoplay, 'Clube do Araújo', mas esteve em estúdio. Foto: Bruno Soares

O sertanejo Felipe Araújo e o sambista Péricles acabam de lançar o single Uma Mentira a Mais. A faixa bônus faz parte do álbum audiovisual Clube do Araújo, cuja gravação foi realizada em Belo Horizonte, no ano passado, com a participação de vários artistas, entre eles Dilsinho e Alexandre Pires. A canção foi lançada em todas as plataformas digitais na última quinta-feira, 4. E nesta sexta-feira, 5, a patir das 12h, estará disponível no YouTube juntamente com outros dois hits de sucesso gravados, pela primeira vez, na voz do dueto.

Péricles não conseguiu marcar presença na gravação ao vivo do projeto para o Globoplay, mas esteve em estúdio e, por isso, a ideia de lançar os áudios gravados com ele como bônus do especial.

"O projeto Clube do Araújo é a realização de um sonho pra mim. Reunir tantos ídolos em um só lugar, é benção. Pericão é um amigo muito especial que não pode estar com a gente nas gravações do ao vivo em BH, então tivemos a ideia de juntar um bônus dele ao projeto e lançamos esse EP. São três faixas: uma inédita, um clássico do pagodinho e um sertanejo", disse Felipe Araújo a E+.

Felipe Araújo e Péricles em projeto juntos. Foto: Bruno Soares

Seguindo os moldes do Clube do Araújo, o EP com Péricles traz as canções Uma Mentira a Mais (inédita), Eu e Você Sempre (pagode) e uma versão de Amor da sua Cama (sertanejo). O destaque vai para Amor da Sua Cama, pelo que ela representa para o sertanejo e por toda a emoção que ele sentiu ao ouvir Péricles cantar a música.

"Ele escolheu Amor da Sua Cama, que é um hit da minha carreira. Essa música tem muita representatividade para mim porque foi um dos meus grandes sucessos, bem no comecinho. Ver Péricles cantando, passou um filme de tudo que já vivi e de tudo que conquistei nesses anos. Além da emoção que ele transmite em todas as canções. É um presente de Deus. O resultado está lindo. Estou feliz demais”, destacou Felipe Araújo.

Eu e Você Sempre, já conhecida do público e um clássico do pagode que ganhou voz com o sambista, traz uma nova roupagem com o dueto. Já Uma Mentira a Mais revela a história de um casal que está a um passo do fim. "Agora, sim, encerro a divulgação do Clube do Araújo com chave de ouro. Tenho certeza de que a galera vai curtir”, finalizou o artista.