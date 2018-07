Feira de atletismo vai até domingo no Ibirapuera

O suor besunta cada milímetro do seu corpo, os olhos esbugalhados denunciam a falta de ar - assim como o rosto afogueado - e os cabelos, ensopados, lembram uma pasta americana. Por que gastar fortunas em roupas apropriadas para corrida se, no final do percurso, a última coisa que você quer é encarar um espelho? Para convencer os adeptos do atletismo à base de 'camisetão' velho e tênis surrado a mudar os hábitos, acontece na Bienal do Ibirapuera, até domingo, a segunda edição do Running Show, evento voltado a corredores profissionais, amadores e iniciantes, que reúne os principais lançamentos do setor, especialmente na área de vestuário. 'É um mercado muito promissor. Entre as empresas participantes, o crescimento variou de 27% a 40% no ano passado', conta Sérgio Bernardi, organizador do evento. Bernardi explica que os avanços tecnológicos conquistados pela indústria de artigos para corrida não miram apenas o 'visu' dos atletas, mas, principalmente, a saúde deles. 'O Running Show não é só uma vitrine. Também temos como objetivo promover a prática do esporte com segurança.' Não se trata de mera frescura, por exemplo, gastar pernas e neurônios em busca de um tênis apropriado. 'Escolher o calçado adequado ao tipo de corrida e à pisada do corredor torna a atividade mais prazerosa, previne lesões e melhora muito a performance', diz Ely Behar, responsável pela distribuição dos produtos da Brooks no País. A Brooks é uma das líderes do mercado mundial de running - desenvolve tênis apenas para praticantes de corrida - e tem lojas em mais de 30 países. Novidades A marca aterrissou em solo brasileiro há cinco meses, disposta a propagar a 'cultura da pisada'. ' Cada pessoa tem um determinado grau de pronação, que é a inclinação do pé para dentro durante a passada. A Brooks produz tênis para estas diferentes realidades, utilizando uma tecnologia que corrige e estabiliza as pisadas.' Um bom tênis é o primeiro passo para uma boa corrida, mas não o único. Tecidos tecnológicos também asseguram a performance e a saúde dos atletas, garantem os fabricantes. A Body For Sure, por exemplo, lança no Running Show roupas feitas com o o Amni Actsystem Fit , que proporciona equilíbrio térmico. 'O tecido permite uma melhor respirabilidade. Desta forma, o corpo se aquece menos durante a atividade física, otimizando o batimento cardíaco e, conseqüentemente, o seu desempenho', explica Tina Carneiro, estilista e proprietária da marca. Já a Tecelagem Santaconstancia apresenta no evento o i-Shirt Test, o Teste da Camiseta Inteligente. A 'engenhoca' mostra as diferenças de temperatura do corpo, durante e após a corrida, evidenciando os atributos do tecido na troca térmica, como efeito colante, absorção de suor e velocidade de secagem. Running Show: Bienal do Ibirapuera, entrada pelo portão 3 do parque (Av. Pedro Alvarez Cabral, s/n). Até domingo (sexta, das 14h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 20h). Ingresso: R$ 18