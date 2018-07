O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem que o número de vagas das universidades federais será em 2009 duas vezes maior do que em 2003. A expansão foi anunciada pelo presidente e pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. Em 2003, havia 113.983 vagas. No próximo vestibular, serão 227.668. Para 2009 haverá mais 44,3 mil vagas em relação a este ano.