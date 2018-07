Exames do Instituto Adolfo Lutz em Rio Claro (SP) descartaram dengue, febre amarela, leptospirose, hantavírus e febre maculosa como causas da morte da faxineira Sônia Krepschi Dias. Ela morreu em fevereiro em Araras. No boletim de ocorrência foram registradas duas causas suspeitas: dengue hemorrágica e pneumonia. Caso se confirmasse a morte por dengue hemorrágica, seria a 1ª em 2009 no Estado.