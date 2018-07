Faustão critica gestão de Michel Temer ao vivo

Durante o "Domingão do Faustão" deste domingo, o apresentador Fausto Silva conversava com o ginasta Diego Hypolito quando resolveu soltar o verbo contra o presidente Michel Temer. E não faltou palavrão: "essa p@#*! mal começou e não sabe se comunicar, já faz a reforma sem consultar ninguém, num país que mais precisa de educação, e ainda tira a educação física que é fundamental", declarou, irritado, o jornalista.

Foto: Divulgação

A crítica de Faustão ocorre depois de o governo ter anunciado, na última semana, uma reformulação do ensino médio que pode tirar a obrigatoriedade do ensino de artes e educação física. Confira o vídeo do momento de fúria do apresentador: