O gabarito do vestibular para o segundo semestre das novas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) já está nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br. As novas unidades ficam nas cidades de Bauru, Bragança Paulista, Catanduva, Franca, Lins e Mogi das Cruzes. No domingo, será divulgada a primeira lista dos convocados para matrícula.