Fast-food deve parar venda de lanche com brinquedo

As redes de fast-food McDonald?s, Bob?s e Burger King têm dez dias para se posicionar sobre suas promoções de venda de lanches acompanhados de brinquedos. Ontem, o Ministério Público Federal em São Paulo (MPF) fez recomendação para que essas empresas interrompam essa prática em suas lojas. A recomendação do MPF é diretamente endereçada às três redes, mas qualquer outra lanchonete que venda brinquedos associados aos seus produtos deve se enquadrar. "A criança não tem espírito crítico e, se esses produtos são impostos a elas, isso acaba sendo imposto para os pais e causando problemas para as famílias", diz o procurador da República Márcio Schusterschitz da Silva Araújo. Nas lojas das três redes de lanchonete, as promoções voltadas para o público infantil se sucedem, sempre com grande apelo comercial. Entre elas, apenas o McDonald?s oferece a possibilidade da venda dos brinquedos separadamente do lanche. Mesmo assim, a iniciativa não partiu da própria rede, mas sim de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) formalizado com o MPF em 2006. Porém, ainda hoje o McLanche Feliz pode ser comprado com seis brinquedos diferentes, o que estimula o consumo - para que a criança complete a coleção. No Burger King, a Pantera Cor-de-Rosa acompanha o cardápio infantil, e no Bob?s, um simpático casal de frangos é a atração. Segundo Araújo, a prática - além de estimular o consumo excessivo de um alimento muitas vezes com altos índices de sal e gordura - fere o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe o "uso profissional e calculado da fraqueza ou da ignorância do consumidor infantil", e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "Existem duas tendências quando se analisa o CDC: distinguir a criança do universo dos outros consumidores e reconhecer o que pode ser prejudicial a ela", diz Araújo. RESPONSABILIZAÇÃO Caso as empresas não se enquadrem, podem ser alvo de uma ação civil pública. "Essa recomendação serve como um marco temporal para que o MPF possa trabalhar na Justiça as indenizações, caso seja necessário", afirma o procurador. A medida do MPF partiu de denúncia do Instituto Alana formalizada ao órgão em 2008. Segundo a coordenadora do instituto, Isabela Henriques, se a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre publicidade infantil já estivesse em vigor, nenhuma dessas promoções voltadas para as crianças poderia continuar existindo. Até abril de 2007, uma consulta pública da Anvisa permaneceu aberta. Agora, uma audiência pública - ainda sem data marcada - deve formalizar a lei para que entre em vigor ainda neste ano. Procuradas pela reportagem, as três redes de fast-food responderam que não haviam recebido a notificação do MPF até a noite de ontem. COMPOSIÇÃO Sal e gordura saturada: Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) e Instituto Alana mostra que os lanches que acompanham os brinquedos em cinco redes de fast-food podem conter até 70% da quantidade de sal e gordura saturada que uma criança pode ingerir por dia Gordura trans: O lanche do Mc Donald?s que acompanha os brinquedos tem 0,4 g dessa gordura, o do Burguer King, 2 g, e o do Bob?s, 3,7 g. A ingestão da gordura trans não é recomendada em nenhuma quantidade porque aumenta o colesterol