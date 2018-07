Fashion e polêmica

Ela já vinha aparecendo, marota, nas passarelas das últimas estações, mas nesta temporada parece que pegou de vez. A calça saruel - aquela que tem o gancho (cavalo) mais comprido - foi definitivamente alçada a hit da estação. Leve e confortável, tem o jeito descontraído do verão. Recentemente, a consultora de moda Gloria Kalil, ao se referir à saruel em uma palestra, comentou: "o bom dessa calça é que fica feia em todo mundo." Brincadeiras à parte, a modelagem foi tão bem aceita pelos estilistas que ganhou versões diferentes, com tecidos, comprimentos e estampas variadas, que vão do casual ao sofisticado. Mas vale lembrar que, de fato, não é um modelo que cai bem em todas. Por isso, seguem algumas recomendações para usá-la com propriedade: por se tratar de uma modelagem com forte viés esportivo, o ideal é combiná-la com calçados rasteiros, como chinelos e sapatilhas, ou sandálias com salto de corda, que são mais despojadas. Saltos altos só nas peças de tecidos nobres, como seda; vista-a com peças mais curtas ou justas na parte de cima, para que não haja excesso de tecido, criando um volume indesejado na área da cintura; é comum que sejam feitas de tecidos finos e leves, que costumam marcar as gordurinhas e celulites. Se você tem esse problema, procure as peças feitas de tecidos mais encorpados; como é larga nos quadris e estreita nas pernas, quem tem quadris largos fica com essa parte do corpo mais evidenciada; as baixinhas devem evitá-las, pois o gancho baixo "achata" a silhueta; quem está acima do peso deve evitar os modelos estampados ou de cores claras. Agora é só escolher a que é melhor para o seu tipo e sair por aí, leve e solta. 1. Look estiloso com a bermuda saruel de tecido sintético da Bob Store (R$ 389,90) e a regata de algodão amassado, com efeito tie dye na manga, da Maria Bonita (R$ 1.470,00). Sandália de phyton da Zeferino (R$ 1.529,00), anel e brinco folhados da Yuriko (R$ 59,00 e R$ 36,00, respectivamente) 2. A saruel de algodão e viscose da G. Arnús (R$ 432,00) com a regata de algodão da Osklen (R$ 147,00) e o tricô da Maria Bonita Extra (R$ 335,00) ganharam um charme todo especial com o chapéu da Guria (R$ 69,00) e o bracelete de couro e pedra de Fabrizio Giannone (R$ 510,00) 3. Entre no clima do alto verão com a saruel de seda estampada (R$ 254,00) e o colete jeans (R$ 199,00) - ambos da Cantão - e a regata de algodão da G. Arnús (R$ 90,00). Para completar o visual, bolsa de miçangas da Accessorize (R$ 175,00) e sapato de tiras de couro da Cantão (R$ 111,00) 4. O corte moderno da saruel de tecido sintético da Pitanga (R$ 175,00) combina bem com uma blusa de estampas geométricas, como esta de seda da Fit (R$ 620,00). Sandália de couro da Schutz (R$ 230,00) 5. A saruel de tecido sintético da Maria Garcia (preço sob consulta) e a blusa de viscose da Forum (R$ 390,00) ficam ainda mais interessantes com uma biju de peso, como o colar de metal e pedras de Fabrizio Gianonne (R$ 397,00). Para dar um toque de cor, a bolsa Dumond (R$ 799,00) e sapatilha de couro da Zeferino (R$ 695,00)