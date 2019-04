Fãs de Britney Spears fazem protesto contra internação da cantora

Fãs de Britney Spears armaram protesto em frente à Prefeitura de Los Angeles, alegando que a cantora estaria internada contra sua própria vontade Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Fãs de Britney Spears se reuniram em frente à prefeitura de Los Angeles na tarde desta segunda, 22, em um protesto contra a internação da cantora em uma clínica psiquiátrica. Com sinais de “Britney livre” e “Salve Britney”, o grupo alega que a artista foi internada contra a sua vontade pelo pai e pelos advogados, graças a uma tutela sob a qual ela é mantida desde 2008.

Em março, Britney revelou em seu Instagram que se internaria em uma clínica psiquiátrica para lidar com o stress causado por problemas de saúde do pai, Jamie Spears, que estaria em estado grave. O anúncio veio dois meses depois de ela ter cancelado sua última residência em Las Vegas, alegando que precisava dar uma pausa na carreira para estar ao lado da família.

Nas redes sociais, fãs começaram a suspeitar sobre a data e o motivo da internação da popstar quando o podcast ‘Britney Gram’ confirmou através de uma fonte anônima que ela estaria internada desde janeiro. De acordo com as apresentadoras, que alegam ter entrado em contato com o time de advogados da cantora para confirmar a veracidade das informações, ela estaria se recusando a tomar remédios para controlar sua bipolaridade.

Família de Britney Spears comenta internação

Após dias de especulação, a mãe de Britney tem ajudado a aguçar a suspeita dos fãs. Através de suas redes sociais, Lynne Spears tem curtido vários comentários sugerindo que a filha estaria presa contra a sua vontade e que a decisão teria partido do próprio pai da cantora.

Na noite desta segunda, a irmã caçula de Britney, Jamie Lynn Spears, desabafou no Twitter sobre a situação: “Eu estive aqui antes de todos e continuarei até o final. Eu amo minha irmã com tudo que eu tenho. Qualquer pessoa que disser o contrário pode cair fora com esses comentários sobre o que vocês não entendem”.

Abaixo, veja fotos do protesto feito por fãs de Britney Spears:

#freebritney Stop this conservatorship abuse Protest live right now in Cali pic.twitter.com/mdWmoaolSD — kristen h (@kristenhinkson) 23 de abril de 2019