Fãs cobram posicionamento de Anitta contra Bolsonaro e cantora diz não opinar sobre política

A cantora Anitta foi cobrada por fãs a se posicionar contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República, nesta quarta-feira, 19, no Twitter. A artista disse em sua conta que não irá opinar sobre política. "Não quero ser obrigada a fazer campanha política quando não foi esse o trabalho que escolhi", declarou.

A cantora Anitta Foto: Carl de Souza/ AFP

Anitta, que tem uma base de fãs formada pelo público LGBTQ+, já vinha sendo cobrada há dias a se pronunciar sobre o candidato do PSL. Na última semana, membros da comunidade LGBTQ+ criaram a #OpPinkMoney [Operação], um movimento para cobrar posicionamentos de artistas que possuem a comunidade como público e ganham dinheiro com ela. Para isso, os envolvidos usaram a #AnittaDigaNãoaoFascismo no Twitter.

#AnittaDigaNaoAoFascismo Acho válido essa cobrança, ainda mais de uma mulher, que não é branca e veio da favela, não adianta ser simpatizante a causa só pra a gente subir seus números de views Anira, tem que lutar com a gente — Yuri (@yuriguimare) September 12, 2018

A pressão para o posicionamento da cantora aumentou depois que ela seguiu no Instagram o perfil de uma amiga que manifesta apoio a Bolsonaro nas redes sociais e ela decidiu falar sobre o assunto. No Twitter, Anitta disse que não quer ser obrigada a fazer campanha política.

Eu não segui um perfil em apoio à nenhum candidato. Segui um perfil de uma amiga de 8 anos que finalmente consegui reencontrar e se ela escolheu expor seu voto é um problema dela. — Anitta (@Anitta) September 19, 2018

Não quero ser obrigada a odiar ninguém por isso. Não quero ser obrigada a fazer campanha política quando não foi esse o trabalho que escolhi. — Anitta (@Anitta) September 19, 2018

É totalmente incoerente dizer que eu apoio a morte à comunidade LGBTQ+ quando eu faço parte dela. Estaria apoiando minha própria morte. — Anitta (@Anitta) September 19, 2018

No Instagram, a cantora gravou uma série de stories para explicar a situação e declarou estar sofrendo cyberbullying após as declarações. "Hoje eu comecei a ser atacada, xingada e ameaçada porque eu segui uma amiga que expôs publicamente a sua intenção de voto. Eu não gostaria de ter que parar de falar com ela por causa da posição política dela."

A cantora também disse estar se sentindo desrespeitada com a repercussão do assunto nas redes. "Eu sou uma pessoa que sou a favor do respeito. Eu respeito as diferenças, eu sou feminista, eu respeito a sexualidade, tudo".

Ao falar de respeito, Anitta ainda defendeu que "não é xingando o seu familiar ou o seu amigo que pensa diferente politicamente de você que você vai conseguir mudar a realidade do nosso país."

Após as declarações da cantora, duas hashtags com o seu nome foram parar no Twitter. Parte de seus fãs e dos membros da comunidade LGBTQ+ não gostou do posicionamento e a #AnittaIsOverParty foi para os trending topics. O termo, geralmente, é usado nas redes sociais quando um artista é criticado por suas atitudes e significa que a sua carreira foi afetada.

#AnittaIsOverParty Anitta se esquivando de um posicionamento político, no mês em q Pablo, Ludmila, Taís, Sasha, Bruna, e o ícone Pitty, deram a cara a tapa para os bolsominios, foi no mínimo covarde. Cadê a empatia pelo lgbt e pelas manas? pic.twitter.com/9C5tayRLLK — Rayssa☇ (@RayssaS49) September 19, 2018

Calma pessoal, a Anitta já se posicionou pic.twitter.com/7niVQTBawr — Thiago Mavá (@thiagomava) September 19, 2018

Também houve uma parte dos fãs que discordou da cobrança e decidiu dar apoio à cantora pela #ForçaAnitta.

Anita é MULHER e tem todo o direito de votar em quem quiser ou não tornar seu voto público. RESPEITEM AS MULHERES! #ForçaAnitta — Liciane Sorrah (@licianesb7) September 19, 2018

Coisas que fã pode escolher: ( ) O candidato a presidência da cantora ( ) A ideologia da cantora (X) as músicas que ela vai cantar no bis#ForçaAnitta — oiluiz (@oiluiz) September 19, 2018

Outros famosos usaram as redes sociais para manifestar rejeição a Bolsonaro nos últimos dias, pelo movimento #EleNão. Artistas como Iza, Sasha, Camila Pitanga, Bruna Marquezine, Kéfera e Claudia Raia publicaram mensagens de repúdio ao candidato. Parceira de Anitta no clipe “Sua cara”, a cantora Pabllo Vittar desvinculou a sua imagem da marca Victor Vicenzza por declarar apoio a Bolsonaro. "Não poderei aliar meu trabalho a um discurso que deixa claro não se importar com os direitos humanos de toda comunidade LGBTQIA+, à qual faço parte", disse.