Farmacêuticas atrasam entrada de genéricos na UE

A Comissão de Concorrência da União Européia acusou ontem a indústria farmacêutica de retardar ou impedir a comercialização de medicamentos genéricos no continente. As suspeitas de irregularidades foram apresentadas ontem, em Bruxelas, em um relatório sobre a competição no setor. De acordo com a investigação, as companhias sobrepõem patentes sobre um princípio ativo de forma a preservar a hegemonia sobre o produto pelo maior tempo possível. Só entre 2000 e 2007, o atraso no ingresso de genéricos no mercado teria elevado artificialmente em 3 bilhões (R$ 11,7 bilhões) as despesas de ministérios de Saúde de 17 países da Europa. O cálculo tem por base a estimativa de que o preço de uma droga cai, em média, 20% no primeiro ano de venda de um genérico, podendo despencar 90% em casos extremos. O painel sobre as supostas atitudes anti-concorrenciais no mercado de medicamentos teve início em janeiro, com o objetivo de apurar por que os remédios genéricos levavam mais tempo para chegar às prateleiras. As conclusões da Comissão de Concorrência são alarmantes: "As companhias de ?originais? se engajaram em práticas com o objetivo de atrasar ou bloquear a entrada de drogas concorrentes", diz o texto, assinado pela comissária Neelie Kroes. Segundo Neelie, para preservar o monopólio sobre a industrialização de um princípio ativo, as companhias sobrepõem pedidos de patentes. No caso mais grave, a UE localizou 1,3 mil pedidos de patentes para o mesmo medicamento. As companhias também teriam travado na Justiça disputas inócuas para postergar em média em três anos o fim da validade de patentes. A UE identificou ainda traços de constrangimento judicial e financeiro de fabricantes de genéricos e de "intervenções" antes de decisões em órgãos nacionais de análise de patentes. "A Europa acaba de identificar os problemas que distorcem o mercado de medicamentos contra os interesses da indústria de genéricos, dos governos e da população", disse ao Estado, o diretor-geral da Associação Européia de Medicamentos Genéricos (EGA), Greg Perry. "Esperamos que a União Européia defina uma nova legislação que favoreça a competição."