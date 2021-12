Famosos homenageiam cantor Maurílio

Maurilio Ribeiro, da dupla com Luiza Foto: Instagram

O cantor sertanejo Maurílio Ribeiro, de 28 anos, morreu na tarde da última quarta-feira, 29, em decorrência de um tromboembolismo pulmonar. Ele sofreu um mal súbito dias antes, enquanto gravava seu dvd e foi socorrido pelo produtor e por Luiza, sua dupla. Maranhense de Imperatriz, ele ficou conhecido pela música S de Saudade, em parceria com Luiza e Zé Neto e Crististiano. Famosos lamentataram a perda do jovem talento e prestaram homenagens nas redes sociais, veja a repercussão:

"Que Deus te receba de braços abertos no paraíso amigo @mauriliolem ." (João Neto e Frederico)

Lamento muito a precoce passagem do cantor @mauriliolem, meu conterrâneo, que me recebeu com muita delicadeza e carinho, quando gravei com ele e @cantoraluiza. (Alcione)

"Hoje, perdemos mais um grande amigo! Maurilio, um menino iluminado, da paz, e de muitos sonhos! Um talento inigualável! Que você siga no caminho da luz e nos olhe aí de cima, porque tenho certeza de que você está no melhor lugar do mundo… Onde você merece estar! Obrigada por tudo que nos presenteou enquanto esteve conosco! Você foi um guerreiro! Mas agora Deus precisa de mais um anjo ao lado d’Ele! Siga em paz meu amigo! Gratidão por ter me dado a honra de compartilhar da sua amizade! " (Maraísa)

"Amigo vc foi perfeito! Obrigada pela sua amizade... Pela sua alegria... Pelo ombro amigo... Por ter deixado a gente fazer parte da sua vida... Por sempre nos apoiar... Obrigada por ter sido o melhor exemplo de ser humano pra gente... Vc sempre estará no meu coração!" (Maiara)