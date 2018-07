Famoso quem?

Para os jornalistas empenhados em caçar celebridades nesta edição da São Paulo Fashion Week o trabalho está russo. Luiza Mel, Gisele Itié e Eric Marmo são como Madonna e Bono Vox, provocando disparos de mil flashes e luzes cegantes. Carol Trentini, a modelo que estourou no ano passado, já não é tão simpática. Mel Lisboa, Falcão do Rappa, Marina de Sabrit, o DJ Zé Pedro e a apresentadora Glória Maria são as enormes cerejas do bolo cheio de confetes.